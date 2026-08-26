台股夯實腳步 矽晶圓產業營運成長動能看旺

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，全球半導體矽晶圓產業迎來三年多來首次全面性漲價潮，包含台勝科（3532）、環球晶（6488）、合晶（6182）等大廠已調漲價格，涵蓋6吋、8吋與12吋矽晶圓，平均調幅10%起跳；其中專為AI與HPC打造的12吋高階磊晶矽晶圓更因供需失衡、月缺口達100萬片以上。在AI GPU、HBM與CoWoS高階封裝爆發性拉貨帶動下，加上車用與消費性電子拉貨復甦，供應鏈庫存健康度已達正常水準，矽晶圓產業正式走出谷底，營運成長動能看旺。

展望後市，郭修誠指出，大盤回測季線屬於高檔震盪整理，受惠AI伺服器與半導體供應鏈長線基本面無虞，加上矽晶圓漲價題材加持，電子族群長期動能充沛；而貨櫃與散裝航運（長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）、慧洋-KY（2637）、新興（2605））及生技等非電族群，亦展現強勁的防禦避險價值。

00918在成分股策略上，透過高ROE與高歷史填息率雙重機制，全面重倉AI伺服器供應鏈（緯穎（6669）、廣達（2382）、華碩（2357）、緯創（3231））、PCB與載板大廠（金像電（2368）、景碩（3189）），並佈局獲利創高的金控護城河（中信金（2891）、兆豐金（2886）、台新新光金（2887））與高殖利率航運龍頭。均衡的高質量配置，能幫助投資人在觀望震盪期發揮抗震防禦力，並在利多明朗後精準鎖定填息與資本利得的雙重收益。