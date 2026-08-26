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台積電回測月線！沛爾生醫攜手大立光領軍抗空 台股再陷45K保衛戰

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電示意圖。 聯合報系資料照
台積電示意圖。 聯合報系資料照

美股昨夜主要指數收高，台股26日開低11.82點、報45,157.64點，隨後台積電（2330）開低回測月線，壓抑大盤表現；惟沛爾生醫-創（6949）快攻漲停、續創新高，加上大立光（3008）、聯發科（2454）及金控雙雄聯袂走強，抵銷部分賣壓，多空再度陷入拉鋸，45,000點關卡保衛戰開打。盤面上台虹（8039）、瑞軒（2489）、陽明（2609）等交投熱絡。

美債殖利率連2日回落，加上國際油價重挫，緩解市場對通膨與高利率的疑慮，美股四大指數昨夜全面收高，科技、半導體股在輝達財報前止跌反彈，輝達也終止連7日跌勢，推升費半指數上漲1.44%，台股ADR同步走強，台積電ADR漲1.78%、聯電ADR漲2.89%，帶動台指期夜盤反彈405點、收45，437點。

盤面上，五大權值股開盤走勢分歧。台積電開低25元、報2,375元；聯發科、台達電（2308）及日月光（3711）投控同步開低，分別報3,730元、1,680元及580元；鴻海（2317）則開平盤、報243元。

類股方面，光電、生醫、塑化、玻陶等漲幅居前，航運、百貨、油電燃氣等相對疲弱。

回顧台股25日表現，集中市場指數上漲407.14點、收45,169.46點，成交值增至6,960.54億元。三大法人賣超47.11億元，其中，外資賣超7.87億元、投信賣超39.84億元，自營商買超0.6億元。

法人指出，台股目前處於月、季線附近震盪，季線扣抵值上升，短線須留意季線反壓，月線則提供下檔支撐；在輝達財報與傑克森洞年會兩大變數落底前，量能持續萎縮，追價宜謹慎。操作可採逢低布局，關注水冷散熱、先進封裝載板及高階材料、光學元件等具基本面與題材支撐族群。

台積電 大立光 月線

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