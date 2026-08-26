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美股齊揚台積電ADR漲1.78% 投顧：關注輝達財報

中央社／ 台北26日電

美股齊揚、台積電ADR漲1.78%，輝達財報公布前，股價終止連7跌，台指期盤後指數上漲405點；台股25日漲407.14點，收在45169.46點，投顧分析，台股量縮，市場關注輝達（NVIDIA）即將公布的財報。

美國近日宣布對伊朗擴大經濟制裁，但未訂出明確時程，也未點名制裁其他國家，較分析師預期來得溫和，此外美伊也已重啟穿梭外交，市場正權衡局勢發展，華爾街股市收紅。

道瓊工業指數漲0.3%、標普500指數微幅上揚0.32%、那斯達克指數挺升0.66%、費城半導體指數漲1.44%。

台積電美國存託憑證（ADR）漲1.78%，收417.41美元，聯電ADR漲近3%，AMD大漲近5%，輝達財報公布前，股價終止連7跌，上漲2.19%。

台股25日走勢震盪，盤中最低44210.31點，下跌552點，午盤後翻紅，台積電擺尾，終場加權指數收45169.46點，上漲407.14點，漲幅0.91%，收復月線及45000點大關。

三大法人合計賣超53.36億元。其中，自營商買超0.6億元，投信賣超46.09億元，外資及陸資賣超7.87億元。

台指期盤後指數上漲405點，至45437點，漲幅0.9%。

投顧分析，台股處於科技股財報後空窗期，投資人態度相對保守，近日台股成交量相對萎縮，輝達（NVIDIA）公布財報在即，市場評估輝達營收和獲利可優於預期，投資人關注輝達下一代Vera Rubin平台成長幅度是否更高。

台積電ADR ADR 輝達

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