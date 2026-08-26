台股逆轉秀 台積電大功臣

台股昨（25）日受美股費半指數及科技股走弱拖累，早盤開低後賣壓湧現，盤中指數一度重挫逾500點，下探至44,210點波段低點。中場過後，電子權值股與金融族群相繼湧入買盤馳援，帶動指數由黑翻紅且一路震盪走高，終場以全日最高45,169點作收，漲407點，上演驚奇的「神龍擺尾」大逆轉行情。

指數昨日開低走高，高低點劇烈震盪達959點，三大法人未顯著擴大買超，市場高度關注拉抬近千點的神秘買盤來自何方。法人解析，盤面買盤主要來自多股關鍵勢力：八大公股行庫與政策資金進駐，內資大戶、逢低買盤及融券空單回補。

此外，台積電（2330）無疑是昨日多頭的定海神針，尾盤最後一筆撮合爆出2,997張大單強力敲進，股價一口氣拉抬15元收在當日最高價2,400元，僅台積電一檔就貢獻大盤指數200點漲點，成為帶領台股強勢攻上全日最高點的核心推手。

籌碼部分，三大法人昨日合計賣超47.1億元。其中，投信由買轉賣超39.8億元；外資持續調節，賣超7.8億元，連二賣，累計賣超217.2億元，在外資期貨淨空單仍維持8.5萬口高檔下，現貨市場操作偏向謹慎。