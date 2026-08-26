證交所重拳嚴打違約交割 追蹤列管期大幅延長至五年

臺灣證券交易所為遏止市場違約交割亂象並防範交易風險，昨（25）日董事會通過全面收緊違約投資人管理機制。未來首次違約結案者追蹤列管期，將從現行一年大幅延長至五年，累犯者全額預收款券天數直接提高至30個營業日。

有關違約交割預收新制在函報主管機關核准後可迅速上路實施。據了解，主因今年違約交割事件頻傳成為立法院質詢焦點，且今年小額投資人違約案件頻傳，年輕人紛紛入市但警覺性不夠，引發主管機關關切進而推動縮緊法規；另外，昨日亦通過千元高價股升降單位改為1元，預計明年7月實施。

違約交割新制部分，證交所修正「營業細則」與「證券經紀商受託契約準則」，祭出更嚴格的二大違約處置防線，一是首次違約結案者（即欠款已經繳清）：追蹤列管期由原先一年大幅拉長至五年；投資人在結案後五年內若恢復交易，自首筆委託交易日起，連續十個營業日必須執行「全額預收券款」。

二是兩次以上違約結案者：同樣列管追蹤五年；若在五年內重返市場交易，預收款券期間大幅加重至連續30個營業日。

相較過去僅追蹤一年、且重複違約一律只預收十天的寬鬆規定，新制透過拉長列管年限與加重累犯管制天數，證交所旨在徹底防堵投機客心存僥倖、換券商下單的套利與違約風險，強化整體券商經紀業務風險防護網。

在強化風險控管同時，證交所亦著手優化交易機制，修正通過股價達1,000元以上的高價股，升降單位將由現行5元縮小為1元，因涉及證券商系統調整，預計明年7月上路。

證交所指出，高價股改為「一跳1元」主要具備三大效益：一是提升定價效率：最小跳動間距縮小，使盤面價格形成更具連續性與細緻度；二是增加下單彈性與降低成本：提供投資人更多元委託價格區間，有效收窄買賣價差並降低實質交易成本；三是健全零股市場機能：縮小整股與零股之間價差，進一步健全高價股整體流動性。

另外，為強化權證市場風控與流動性，證交所董事會也通過權證發行新制，未來券商發行額度之合格自有資本淨額將打九折計算，適度降溫發行量，目的是讓券商珍惜發行額度，同時提高券商自行註銷門檻，流通單位下限由10%升至15%（深度價內則維持10%），以維持市場基本流動性並防範信用風險。