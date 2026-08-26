證交所硬起來！打擊違約交割 列管期一口氣拉至5年

台灣證券交易所為遏止市場違約交割亂象並防範交易風險，昨天董事會通過全面收緊違約投資人管理機制。未來首次違約結案者追蹤列管期，將從現行一年大幅延長至五年，累犯者全額預收款券天數直接提高至卅個營業日。

有關違約交割預收新制在函報主管機關核准後可迅速上路實施。據了解，今年違約交割事件頻傳成為立法院質詢焦點，且今年小額投資人違約案件頻傳，年輕人紛紛入市但警覺性不夠，引發金管會關切進而推動縮緊法規；另外，證交所董事會昨天並通過千元高價股升降單位改為一元，預計明年七月實施。

違約交割新制部分，證交所修正「營業細則」與「證券經紀商受託契約準則」，祭出更嚴格的兩大違約處置防線，一是首次違約結案者（即欠款已經繳清），追蹤列管期由一年拉長至五年；投資人在結案後五年內若恢復交易，自首筆委託交易日起，連續十個營業日必須執行「全額預收券款」。

二是兩次以上違約結案者同樣列管追蹤五年；若在五年內重返市場交易，預收款券期間大幅加重至連續卅個營業日。

在強化風險控管同時，證交所也著手優化交易機制，修正通過股價達一千元以上的高價股，升降單位將由現行五元縮小為一元，因涉及證券商系統調整，預計明年七月上路。

證交所指出，高價股改為「一元一跳」主要具備三大效益，一是提升定價效率，使盤面價格形成更具連續性與細緻度；二是增加下單彈性與降低成本；三是健全零股市場機能，縮小整股與零股之間價差。