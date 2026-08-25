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就市論勢／半導體設備 優先布局

經濟日報／ 許育誌（群益店頭市場基金經理人）

盤勢分析

台股7月營收繳出亮眼成績單，上市櫃整體營收可望衝上5.98兆元，月增2.6%、年增46.3%，8、9月上市櫃整體營收可能因記憶體漲價效應，加上AI產品GB300過渡至Vera Rubin的世代交替影響，恐持平或小幅回檔，第4季可望重拾成長。

從供應鏈角度看，製造業上行周期從最陡峭、最具爆發力的「主動補庫存」階段，將逐步回歸至相對常態化的拉貨速度，2026上半年追逐「供應鏈瓶頸」與「漲價效應」的瓶頸交易或將暫告一段落，因此下半年製造業循環受惠者，需要更加關注企業是否具備規格升級、客戶認證、先進製程、系統整合及量產良率等真正的技術領先優勢。

投資建議

投資布局方面，AI供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，台廠可望同步受惠；關鍵材料玻纖布、CCL、記憶體、ABF載板、光通訊，多項材料短缺預計將延續至2026年底甚至2027年。因此建議可優先布局半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群。

半導體 布局 營收

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