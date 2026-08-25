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17家業者9月辦法說會
臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度、暢通投資人與企業溝通管道，近日宣布9月將有士電（1503）、中石化、卜蜂等17家上市公司，於證交所場地自行舉辦法人說明會。統計今年至8月24日，全體上市公司累計已辦理1,954場法說會。
在9月法說會規劃方面，9月3日率先由怡華登場，9月4日為中再保，9月9日由嘉里大榮、康普接棒，9月10日則有士電及富爾特，緊接著9月11日由中石化舉行。9月中旬起，9月15日由新紡接續發表，9月16日包含聲寶、福壽，9月17日為揚博，9月18日由新海登場。
邁入9月下旬，9月21日由卜蜂開講，9月22日安排南僑、新鋼，最後於9月23日由無敵、永新-KY為9月法說會畫下句點。
證交所表示，法說會是上市公司對外溝通的核心管道之一，除適時說明營運績效與產業前景，亦提供投資人表達意見與雙向交流的機會，進一步強化公司治理品質。依現行規定，全體上市公司每年應至少在境內自辦或受邀參加一次法說會；其中創新板公司每半年、創業投資公司每季需至少辦理一次。
證交所指出，除9月22日南僑於證交所城中辦公室（台北市延平南路）舉行外，其餘各場次均在台北101大樓一樓證交所資訊展示中心辦理。
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