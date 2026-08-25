本周迎三大重磅事件 台股操作低進高出、保留現金

加權指數、櫃買指數雙市場25日K線皆留下顯著長下影線，成功在回測關鍵均線時化解短線破線危機。然而，成交量能並未隨指數反彈同步放大，法人分析，顯示市場在近期的三大重要國際事件揭曉前夕，多空雙方心態依舊偏向謹慎觀望。

法人表示，本周全球金融市場將迎來三大重量級事件，其結果將直接主導外資動向與台股後續波段方向：一是輝達（NVIDIA）最新財報與營運展望：作為全球AI硬體架構的領頭羊，其最新營收數字、Blackwell架構出貨進度以及對下季的展望指引，將直接牽動全球半導體、伺服器代工、散熱、高速傳輸及光通訊等AI族群的市場人氣，為科技股多空定調的核心風向球。

二是傑克森洞全球央行年會：市場聚焦美國聯準會（Fed）關鍵決策官員，包括主席凱文‧華許（Kevin Warsh）等人政策談話，市場將從中研判下半年降息碼數與貨幣寬鬆步調，將牽動全球熱錢流向與匯率波動。

三是美國最新PCE個人消費支出物價指數：作為聯準會最看重的通膨衡量指標，若PCE降溫幅度符合或優於預期，將有利於美債殖利率回落與美元指數轉弱；反之若通膨展現黏著性，美債殖利率反彈恐將再度對高估值科技股帶來評價修正壓力。

在三大重磅事件全數定案前，法人與大戶追價意願受限，台股預料維持在季線與月線間進行箱型震盪，面對當前高波動且變數交織的市場環境，投資人宜採取二應對策略：落實「低進高出」區間節奏、嚴格維持50％現金水位以因應後市變數。