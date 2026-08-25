櫃買中心表示，為協助資本市場參與者深入瞭解各產業發展及企業在產業鏈中的定位，並促進企業間合作、創新與資訊共享，櫃買中心自2010年建置「產業價值鏈資訊平台」（https://ic.tpex.org.tw/），並持續因應產業趨勢更新及擴充內容。

近年因應自動化、雲端運算、人工智慧等熱門議題新增相關產業鏈，目前已發展為涵蓋31大主題產業鏈的一站式資訊整合平台，完整呈現上市櫃及興櫃公司所屬產業上、中、下游架構及市場定位，協助企業掌握供應鏈關係及拓展潛在商機。

目前平台涵蓋台灣上市、上櫃、興櫃及創櫃約2,400家企業，以及約924家外國知名同業資訊，並持續委請資策會協助蒐集國家產業政策及國外知名企業資料，以更新產業鏈資訊。

平台內容包含「總體產業資訊」及「個體公司資訊」，使用者可依產業鏈或公司面向進行查詢，從總體產業資訊瞭解各產業上、中、下游所涵蓋的國內外企業、產業鏈簡介及政府相關產業政策；亦可透過個體公司資訊查詢企業基本資料、財務資訊、經營理念、產品介紹、經營實績、得獎紀錄、ESG資訊及近期活動等。

考量上市櫃公司業務已跨足多元領域發展，單一掛牌產業分類未能顯示企業業務全貌，櫃買中心「產業價值鏈資訊平台」可全面呈現上市櫃及興櫃公司於不同產業鏈中的位置，更能反映企業實際經營範疇。使用者除可依31大主題產業鏈瀏覽，也可直接輸入公司股票代號或名稱查詢，並由產業鏈上、中、下游進一步掌握相關子產業、國內外知名企業及政府政策。

整體而言，產業價值鏈資訊平台不僅有助企業掌握產業動向、尋找潛在合作夥伴及開拓新商機，也能協助投資人快速掌握企業在產業鏈中的位置、上下游關係及同業資訊，進而發掘產業價值與新的投資方向。

歡迎投資人及各界至產業價值鏈資訊平台瀏覽相關資訊，或由櫃買中心網站首頁「上櫃或興櫃／上櫃或興櫃發行人服務／產業價值鏈資訊平台」進入查詢。