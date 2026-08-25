台股基金震盪 專家：加入美股拚增值、搭配新興債降波動

台股從去年4月1萬7306點低點一路攀升，今年6月創下4萬8218點的新高，強勁漲勢吸引大量資金湧入台股基金。隨著近期AI科技股進入估值修正，產業集中度較高的台股也迎來劇烈震盪，滿手台股基金的投資人開始面臨資產配置考驗。「鉅亨買基金」建議，不必因短線下跌急著離場，而應重新檢視投資目標：若仍以資產增值為主，可另外加入美股基金；若希望降低整體波動，則可搭配新興市場債或美國公債基金，建立更能長期持有的投資組合。

「資金若高度集中於單一市場或產業，一旦遭遇景氣轉折、政策變化或突發事件，整體資產便可能同步下跌，不僅回撤幅度較深，等待市場修復的過程也更考驗投資耐心。」鉅亨買基金總經理張榮仁表示，分散配置的重點並非持有愈多標的愈好，而是讓資產擁有不同的報酬與風險來源。投資人可先確認自己更重視「資產增值」或「取得平衡」：前者可透過不同股票市場延伸成長動能，後者則可納入債券，降低投資組合對台股漲跌的依賴。

張榮仁指出，分散投資不等於一定要降低股票比重，對投資期間較長、能承受較大波動的投資人而言，持有台股基金之外，再搭配美股基金，是延伸資產成長動能的方式。由於台股強項集中於半導體、AI伺服器及電子供應鏈；美股除了科技業，亦涵蓋金融、醫療、消費、工業與通訊服務等產業。鉅亨買基金根據1991年至2026年回測，100%持有台股的年化報酬率約8.6%；調整為60%台股、40%美股後，年化報酬率提高至10.1%，風險報酬比也由0.32升至0.51，顯示保留台股核心部位並加入美股，有機會改善長期投資效率。

「若投資人希望兼顧資產成長與穩定，就可讓債券扮演減震角色，但新興市場債與美國公債的功能並不相同。」張榮仁表示，以60%台股搭配40%新興市場債回測，年化報酬率約9.1%，略高於單押台股的8.6%，最大跌幅則降至-47%，較全數持有台股少跌約23.7個百分點，適合希望保留收益機會、又想減緩震盪的投資人；若更重視下跌時的防守能力，60%台股搭配40%美國公債，最大跌幅可進一步降至負43.8%，年化波動度降至16%。簡單來說，新興市場債偏向收益與平衡，美國公債則更著重防守。

張榮仁強調，資產配置沒有適用所有人的標準答案，真正重要的是找到自己「抱得住」的組合。而不論採取哪種配置，調整都不應建立在猜測短期高低點，而應依投資期限、風險承受度及資金需求逐步進行，並透過定期定額、定期再平衡等方式維持紀律，才能在市場大幅震盪時避免情緒化進出，讓資產配置真正發揮長期效果。