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證交所攜手富邦證券 邀7家公司在「SEMICON Taiwan」辦業績發表會

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台灣證券交易所攜手富邦證券將於9月3日「SEMICON Taiwan」辦理主題式業績發表會及產業講座，7家上市公司與產業專家接力開講。證交所陸續辦理「自行車」、「AI」、「綠能環保」及「台灣璞玉指數」等多場主題式業績發表會，獲投資人熱烈迴響。為持續增進投資人對各個產業之了解，證交所首度前進「SEMICON Taiwan」，與富邦證券合作於在南港展覽館一館506會議室，辦理「SEMICON Taiwan」主題式業績發表會及產業講座。

「SEMICON Taiwan」為全球最具影響力的半導體盛會之一。證交所於展場設置創新板（tib-創）展區，並就近於展館內規劃主題式業績發表會，邀請錼創科技-KY創（6854）、上品（4770）、辛耘（3583）、聯友金屬-創（7610）、崇越（5434）、奧義賽博-KY創（7823）及暉盛-創（7730）等7家公司，分享最新營運成果與展望；同時特別邀請資策會鄭凱安產業顧問，以「全球半導體產業供應鏈之競合、趨勢」為題進行專題演講，提供投資人第一手的產業動態與市場觀點。

證交所表示，為增進上市公司財務業務資訊透明度、提升市場資訊對稱性，持續鼓勵上市公司辦理業績發表會。本次業績發表會及產業講座詳細資訊，請至證交所官網「關於證交所／活動訊息」查詢。活動即日起開放報名，每場次限額90人（報名網址：https://www.twse.com.tw/zh/about/news/event/content.html?8a8216d69fc76da0019ff9c1bba600fd）；無法親臨現場之投資人可於會後透過證交所WebPro影音傳播網(https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/?categoryId=171)收看影音。

富邦 證交所 講座

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