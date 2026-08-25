證交所修法了！千金股升降單位縮至1元、「違約交割預收機制」延至5年

台灣證券交易所25日召開第22屆第16次董事會，通過多項重要法規修正案及新股上市審查案。本次決議重點包括：調降千元以上高價股升降單位、大幅收緊違約投資人預收款券機制、強化權證發行風險控管，並審議通過禾碩康（NPIC Cayman）及東擎科技兩家公司的上市申請。

千元高價股升降單位改為1元 提升市場流動性與定價效率

為因應近年高價股檔數與交易比重持續攀升的趨勢，證交所通過修正「營業細則」第六十二條。未來股價達1,000元以上的股票，升降單位將由現行的5元縮小為1元。

此舉旨在提升高價股的價格連續性與價格形成效率，增加投資人下單價格彈性並降低交易成本，同時縮小整股與零股市場的價差，進一步健全整體市場交易機能。

違約處置防線大幅拉長 首次違約追蹤期擴大至5年

面對市場交易熱絡與國際政經情勢波動，證交所修正「營業細則」第七十六條及「證券經紀商受託契約準則」第二條，全面強化違約管理機制。

新制大幅將首次違約的追蹤期從1年內拉長至5年。「首次違約交割結案者」：在5年內若恢復交易，自首日交易起連續10個營業日須執行全額預收。

「二次以上違約交割結案者」：5年內若恢復交易，自首日交易起連續30個營業日須執行全額預收。

相較於舊制僅追蹤1年內再次違約且預收10日的規定，新制追蹤期拉長至5年，並將重複違約預收天數提高至30日。證交所表示，相關法規改採原則性訂定，後續細節將另以通函公布，以便因應市場變化機動調整。

權證發行控管趨嚴 自有資本打九折計算

為防範發行人信用與市場風險，董事會通過「認購（售）權證上市審查準則」第十二條、第十二條之二修正案。未來控管發行額度之合格自有資本淨額百分比將以九折計算以適度降溫發行量；此外，申請自行註銷後之權證流通單位下限，由初次發行單位的10%提高至15%（價內20%以上者維持10%）。

通過禾碩康第一上市及東擎科技上市審議

證交所董事會亦順利通過兩起新股上市案：一是英屬開曼群島商禾碩康（NPIC Cayman）： 申請普通股27,000,000股第一上市案通過審查。二是東擎科技：申請已公開發行普通股63,905,580股上市案通過審查。

證交所指出，上述各項法規修正案及上市核准案，均將依法陳報主管機關核定後正式實施。