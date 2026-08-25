台股甩尾漲407點！成交熱門股僅「這檔」攻漲停 爆量5.9萬張

台股25日開低，盤中一度下挫逾500點，尾盤出現反攻，收在最高45,169.46點，高低點相差959.15點，終場上漲407.14點，漲幅0.91%。觀察成交量、成交值排行，僅台虹（8039）衝上漲停，股價表現最強，並爆出5.9萬張大量，外資也站在買方。

今日成交量前十名為主動中信台灣收益（00406A）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、陽明海運（2609）、群創（3481）、群益台灣加權正2（00685L）、力積電（6770）、元大台灣50反1（00632R）、元大台灣50正2（00631L）、聯電（2303）。

成交值部分，前十名分別為南亞科（2408）、台積電（2330）、光寶科（2301）、國巨*（2327）、聯發科（2454）、台虹、華邦電（2344）、台達電（2308）、欣興（3037）、聯電。其中台虹漲勢最強，股價飆漲停，收291.5元。

台虹開發出無玻纖布的PTFE（聚四氟乙烯）基板，若獲輝達（NVIDIA）採用，可能改變銅箔基板上游材料生態，亦即捨棄傳統玻纖布補強結構，改採PTFE搭配二氧化矽（SiO₂）填料的材料組合，突破高頻高速材料結構，預計2027年量產。

元太（8069）董事長李政昊，也是台虹副董事長表示，目前該技術尚在驗證階段，未來投入量產勢必需要資金投入。

台虹先前法說會上指出營運成長主軸，包含三大應用面向Display/Camera、AI Server與FOWLP/FOPLP領域。公司將資源投入M9等級對應開發的無玻纖基板材料，期盼2026年進度順利，可從研發階段推到工程驗證階段。

台虹自7月8日起漲一波，而後因大盤重挫回檔，但7月31日隨即反攻，並突破前高一度衝上306元，創下歷史新高，今收291.5元。