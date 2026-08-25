快訊

15:00地牛翻身！規模5.8國家警報大作 全台有感

連日大雨南迴鐵路土石流中斷 15班車次受影響、旅客卡台東車站

鼎泰豐隱藏福利曝光！符合條件用餐可拿小禮 全網驚呼：太晚知道

聽新聞
0:00 / 0:00

誰在買？台股由低點一路拉抬逾900點 三大法人卻賣超53億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股由低點一路拉抬逾900點。聯合報系資料照
台股由低點一路拉抬逾900點。聯合報系資料照

台股25日開低，盤中一度下挫逾500點，尾盤出現反攻，收在最高45,169.46點，高低點相差959.15點，終場上漲407.14點，漲幅0.91%，守住月線，成交量略增至6,960.55億元，三大法人賣超53.36億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超7.86億元，投信賣超46萬元，自營商賣超（合計）0.6億元，其中自營商（自行買賣）買超9.96億元，自營商（避險）賣超9.36億元。

台股午盤後上演反攻大秀，許多科技權值股由黑翻紅，在權王台積電（2330）帶領下，台股收在最高點，收復4萬5千點關卡。台積電收2,400元，上漲1.05%，但台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）仍小跌，台光電（2383）上漲3%。

加權指數一度跌破月線，出現逢低買盤，記憶體的南亞科（2408）、華邦電（2344），IC載板四雄都由黑翻紅，矽光子/CPO、散熱族群相對強勢，全新（2455）、光聖（6442）、華星光（4979）、上詮（3363）都漲停，聯亞（3081）上漲約7%；精確（3162）獲得國際一線散熱廠商認證，股價漲停，富世達（6805）漲逾7%，奇鋐（3017）由黑翻紅，漲逾3%。

金融股強勢大漲，富邦金（2881）昨舉辦法說會，股價大漲逾7%，收141.5元創下歷史新高，國泰金（2882）強漲逾4%，回升至百元之上，收103元，凱基金（2883）、玉山金（2884）上漲逾2%，台新新光金（2887）、中信金（2891）漲逾1%。

高價股部分，信驊（5274）由黑翻紅，收15,400元，新代（7750）、沛爾生醫-創（6949）漲停，其中沛爾生醫持續創下歷史新高，收1,355元。

三大法人 台股

延伸閱讀

台股量能再度探低、市場等待方向 三大法人賣超163億元

外資賣超157億元 狂賣超台塑四寶、大賣南亞2.8萬張最多

台股開高16點陷震盪！聯電領軍電子股走強 本周聚焦輝達財報

台積電最後一盤爆2,997張買單急拉、收2,400元 貢獻大盤指數200點

相關新聞

台積電最後一盤爆2,997張買單急拉、收2,400元 貢獻大盤指數200點

台積電（2330）25日午盤翻紅，最後一盤爆出2,997張買單，一口氣再拉升15元，終場收在2,400元，上漲25元， 漲幅1.05%，市值62兆2,376億元；台股也在午盤後翻紅，終場收在45,169.46點，上漲407.14點，光台積電就貢獻約200點的漲點。

台積電與金控雙雄聯手反撲 台股開低走高收漲407點

台股25日收盤上漲407.14點，漲幅0.91%，終場以45,169.46點作收，成交量約6,961億元；台積電（2330）收盤價2,400元，上漲25元，漲幅1.05%。

台股開低走低一度跌破月線 法人：市場追價買盤全面退場觀望

美股四大指數24日跌多漲少，以費城半導體指數下跌2.7%最重，拖累台股25日開低走低，盤中一度下跌552點至44,210點，跌破月線關卡。台積電（2330）盤中最低下跌25元至2,350元。

誰在買？台股由低點一路拉抬逾900點 三大法人卻賣超53億元

台股25日開低，盤中一度下挫逾500點，尾盤出現反攻，收在最高45,169.46點，高低點相差959.15點，終場上漲407.14點，漲幅0.91%，守住月線，成交量略增至6,960.55億元，三大法人賣超53.36億元。

9月升格新興市場 越南資本解封盼重演台股狂飆歷史

富時羅素預計9月將越南升格為新興市場，迎來資本市場歷史轉折點。交易機制鬆綁與外資卡位宛如台灣30年前「入摩」前的飆漲歲月...

產業走向大者恆大 法人看好三檔 IP ASIC 供應鏈

大型雲端服務供應商（CSP）積極自行研發晶片，加上人工智慧（AI）推理需求，帶動ASIC在AI伺服器滲透率大幅攀升，IC設計廠商亟需銀彈確保產能供應，法人預期將呈現大者恆大生態，正向看待聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等三檔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。