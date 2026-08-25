誰在買？台股由低點一路拉抬逾900點 三大法人卻賣超53億元

台股25日開低，盤中一度下挫逾500點，尾盤出現反攻，收在最高45,169.46點，高低點相差959.15點，終場上漲407.14點，漲幅0.91%，守住月線，成交量略增至6,960.55億元，三大法人賣超53.36億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超7.86億元，投信賣超46萬元，自營商賣超（合計）0.6億元，其中自營商（自行買賣）買超9.96億元，自營商（避險）賣超9.36億元。

台股午盤後上演反攻大秀，許多科技權值股由黑翻紅，在權王台積電（2330）帶領下，台股收在最高點，收復4萬5千點關卡。台積電收2,400元，上漲1.05%，但台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）仍小跌，台光電（2383）上漲3%。

加權指數一度跌破月線，出現逢低買盤，記憶體的南亞科（2408）、華邦電（2344），IC載板四雄都由黑翻紅，矽光子/CPO、散熱族群相對強勢，全新（2455）、光聖（6442）、華星光（4979）、上詮（3363）都漲停，聯亞（3081）上漲約7%；精確（3162）獲得國際一線散熱廠商認證，股價漲停，富世達（6805）漲逾7%，奇鋐（3017）由黑翻紅，漲逾3%。

金融股強勢大漲，富邦金（2881）昨舉辦法說會，股價大漲逾7%，收141.5元創下歷史新高，國泰金（2882）強漲逾4%，回升至百元之上，收103元，凱基金（2883）、玉山金（2884）上漲逾2%，台新新光金（2887）、中信金（2891）漲逾1%。

高價股部分，信驊（5274）由黑翻紅，收15,400元，新代（7750）、沛爾生醫-創（6949）漲停，其中沛爾生醫持續創下歷史新高，收1,355元。