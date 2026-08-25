9月升格新興市場 越南資本解封盼重演台股狂飆歷史

富時羅素預計9月將越南升格為新興市場，迎來資本市場歷史轉折點。交易機制鬆綁與外資卡位宛如台灣30年前「入摩」前的飆漲歲月，台股經驗成為越南最佳對標。專家告訴中央社，關鍵在於如何運用外資紅利扎根技術、改善結構。

全球最大的兩家股票指數編製公司之一富時羅素（FTSE Russell）將於9月21日把越南從「邊境市場」（Frontier Market）升格為「新興市場」（EmergingMarket）下細分的「次級新興市場」。

升格背後意味著富時全球股票指數系列（GEIS）將分階段逐步正式納入越南，市場逐漸向國際投資人與機構敞開大門、解除限制，外資正密切觀察，各個摩拳擦掌。

胡志明市證券（HSC）首席市場策略師阮孟勇（Nguyễn Mạnh Dũng）21日接受中央社視訊訪問時指出，越南企業目前所需資金僅1/3來自資本市場，其餘2/3甚至更多仍依賴銀行體系，與資本市場常態相反，「這導致越南企業融資結構受限，難以進行長期投資」。

因此，越南資本市場升級「將對整體經濟產生間接的正面效益，企業融資結構會隨之改善。這最終能轉變企業的經營體質，擴大規模、拉長投資期程，並藉由規模經濟提升利潤率。這是我們期待看到的轉變，但結構性調整也需要時間」。

專研經濟安全的台灣政治大學訪問學者陳氏夢泉（Tran Thi Mong Tuyen）則在書面訪問時表示，此次升級是對越南資本市場改革、透明度、治理與市場基礎建設改進的肯定，使越南「更容易被國際投資者與機構接受，帶來更多元化的投資基礎」。

但她認為，「真正的問題不僅在於多少資本流入越南，更在於越南能否更有效地利用這些資本來支持下一階段成長，將投資轉化為更高生產力和本地能力，這最終也將決定越南能否擺脫中等收入陷阱」。

過去，越南卡關痛點在於舊制規定，外資買越南股須在交易前資金100%到位，這對習慣T+2交割作業的國際機構而言風險極高。如今越南推出「非預存交易機制」（Non-Prefunding）開放外資不必預先存入百分百資金，移除最大絆腳石。

除了技術性法規鬆綁外，越南強勁的經濟基本面讓富時羅素有足夠信心。在中國加一的趨勢下，越南成功吸引三星、鴻海富士康等科技巨頭進駐，成為全球供應鏈的重要一環。

越南最大的資金管理與投資公司之一的VinaCapital指出，當前越南的經濟與股市規模非常類似1980至1990年代的台灣。當時台灣外貿出口暢旺、剛解除外匯管制，1986年首破千點，揭開飆漲序幕。3年後更攻克萬點，全民瘋炒股。

1996年台灣「入摩」，時稱摩根士丹利資本國際的明晟（MSCI）將台股納入新興市場指數，為外資大量參與台股的時代起點。如今外資手捧數十億美元大錢準備排隊進場越南，有如當年台股行情。

然而儘管呈現正面勢頭，近期越南指數卻在1800點附近震盪回檔，投資者持續賣出。阮孟勇分析這波震盪期與越南市場結構有關。

他告訴記者，越南股市並非典型的AI概念股，優勢主要集中在外來直接投資與製造業。當AI躍升市場絕對主流時，外資投資興趣自然轉向韓國、台灣和美國，越南股市因而面臨拋售壓力。

此外，越南正經歷極大的政治與經濟轉型，市場仍在觀望政府未來重點支持的產業。美國關稅政策帶來的不確定性也一定程度上抑制了越南這種以外資與出口為導向的經濟體。

越南股市趨勢不僅彷彿跟隨台灣30年前的成長路線，在半導體封裝測試和人工智慧基礎設施等努力進軍的領域中也能看到台灣所扮演的角色。

熟稔台越關係的陳氏夢泉說，「台灣幫助越南進一步融入科技生態系統，但關鍵在於技術轉移。越南不應僅吸引台灣企業來此生產，還需要透過這些合作來培育本土工程師、供應商和技術能力」。

站在進入新興市場的歷史轉折點，越南股市正重演台灣30年前的躍升軌跡。然而，從資本市場的結構性鬆綁、基礎建設的轉型磨合，到AI浪潮下的產業位移，升格「次級新興市場」僅是這場資本盛宴的序幕。

「升格大禮」帶來的國際資金卡位，固然能為越南注入資源，但能否擺脫短期的盤整陣痛，邁向下一個高成長時代，關鍵在於如何將外資紅利轉化為自身優勢。

台越科技供應鏈日趨緊密，越南若能藉這波升格東風，從代工製造過渡至技術扎根，不僅能讓資本市場的體質大換血，更有機會在下一波全球產業重組中，走出一條屬於自己的新興大國之路。