台積電最後一盤爆2,997張買單急拉、收2,400元 貢獻大盤指數200點

台積電（2330）25日午盤翻紅，最後一盤爆出2,997張買單，一口氣再拉升15元，終場收在2,400元，上漲25元， 漲幅1.05%，市值62兆2,376億元；台股也在午盤後翻紅，終場收在45,169.46點，上漲407.14點，光台積電就貢獻約200點的漲點。

美國股市周一漲跌互見，台積電ADR下跌 2.1%，輝達（NVIDIA）在財報公布前，已連續7個交易日收低，創4年來最長跌勢，台積電早盤開低，以2,355元開出，下跌20元，低點一度下滑至2,350元，下跌25元，不過盤中買盤升溫，推升股價翻紅，最後一盤再往上急拉，以2,400元收盤。

輝達（NVIDIA）財報公布前股價連跌，另外，台積電先進封裝訂單持續外溢，除了先前傳出先進封裝後段部分訂單外溢到英特爾（Intel）旗下馬來西亞廠之外，近期則是傳出SK海力士（SK Hynix）也將導入英特爾EMIB先進封裝技術。

依據外電報導，SK Hynix在Hot Chips 2026會議表示，將HBM導入英特爾 EMIB先進封裝技術。主要是台積電先進封測產能，嚴重供不應求，訂單大幅外溢，英特爾同步受惠。

台積電早盤受到消息的影響開低，尾盤急拉收在今日最高價位，台股也翻紅作收，台積電貢獻漲點約200點，另外，貢獻大盤指數較多的還有沛爾生醫-創（6949）、富邦金（2881）、南亞（1303）、國泰金（2882）、台光電（2383）、大立光（3008）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、南亞科（2408）等。