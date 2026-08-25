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台積電與金控雙雄聯手反撲 台股開低走高收漲407點

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台積電與金控雙雄聯手反撲 台股開低走高收漲407點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股25日收盤上漲407.14點，漲幅0.91%，終場以45,169.46點作收，成交量約6,961億元。本報系資料庫
台股25日收盤上漲407.14點，漲幅0.91%，終場以45,169.46點作收，成交量約6,961億元。本報系資料庫

台股25日收盤上漲407.14點，漲幅0.91%，終場以45,169.46點作收，成交量約6,961億元；台積電（2330）收盤價2,400元，上漲25元，漲幅1.05%。

台股今日開低後，曾挫低至44,210點，多頭在午盤過後向上拉抬，台積電及富邦金（2881）、國泰金（2882）的金控雙雄合力拉高逾260點，南亞（1303）、台光電（2383）及大立光（3008）助攻。今日成交金額大且走高為：台虹（8039）、聯茂（6213）、聯亞（3081）、南亞、華星光（4979）、台光電、南電（8046）、景碩（3189）及創意（3443）；成交金額大且疲軟者則為：國巨*（2327）、華邦電（2344）、聯發科（2454）、台達電（2308）、陽明海運（2609）、力積電（6770）、環球晶（6488）、群聯（8299）及台勝科（3532）。

第一金投顧表示，展望本周後市，輝達（NVIDIA）即將發布最新財報與展望，將是檢視全球AI資本支出能否順利轉化為實質營收的終極試金石，直接決定半導體先進封裝與矽光子供應鏈下半年的估值延續性。同日，美國將公布聯準會最看重的7月個人消費支出物價指數（PCE），緊接著全球央行年會周末登場，新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）的政策演說將深刻影響9月利率決議的市場預期。

核心選股策略上，現階段應嚴守「買黑不買紅、長線保護短線」的法人紀律。針對引領長線趨勢的 AI 伺服器、矽光子與先進封裝等科技主軸，儘管短線遭遇估值修正與資金排擠，但中長期成長動能無虞，靜待輝達財報釋出明確指引，以及台股股價量縮回測月線或季線等中長期重要支撐並確認守穩時，再行分批少量布局，切忌於利多或利空開出的第一時間盲目搶進。

金控 台積電 台股

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房市止跌訊號浮現！北士科商辦搭上AI題材突圍 專家點名「低基期營建4雄」迎補漲

2026年第二季全國都會區房價指數為168.77，季增0.74%、年增2.66%，價格面止跌回穩，區域上台南單季大漲10.21%最突出。 更關鍵的是交易量也真的動起來了，六都建物買賣移轉棟數5月16,558棟（月增5.6%）、6月18,306棟（月增11.3%）、7月20,506棟（月增12.0%、年增8.8%），連續三個月月增，7月甚至是自2025年1月以來首度單月突破2萬棟，創19個月新高。 雖然1到7月累計117,944棟仍年減0.9%，全年仍未翻正，但月增的力道跟連續性已經足以說明「房市觸底的跡象」。 在這個買氣回流的背景下，也有幾檔營建股營收表現逆勢成長。

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美股四大指數24日跌多漲少，以費城半導體指數下跌2.7%最重，拖累台股25日開低走低，盤中一度下跌552點至44,210點，跌破月線關卡。台積電（2330）盤中最低下跌25元至2,350元。

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產業走向大者恆大 法人看好三檔 IP ASIC 供應鏈

大型雲端服務供應商（CSP）積極自行研發晶片，加上人工智慧（AI）推理需求，帶動ASIC在AI伺服器滲透率大幅攀升，IC設計廠商亟需銀彈確保產能供應，法人預期將呈現大者恆大生態，正向看待聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等三檔。

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台股25日盤中一度下跌超過500點，微幅跌破月線，但隨即出現支撐力道，跌幅縮小至下跌300點之內。觀察高價股表現，整體跌多漲少，股王信驊（5274）、股后川湖（2059）都下跌，值得注意的是，信驊已跌破半年線。生技股相對抗跌，沛爾生醫-創（6949）大漲逾6%，一度攻上1,340元，創下歷史新高，藥華藥（6446）漲2%。

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