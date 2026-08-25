台積電與金控雙雄聯手反撲 台股開低走高收漲407點

台股25日收盤上漲407.14點，漲幅0.91%，終場以45,169.46點作收，成交量約6,961億元；台積電（2330）收盤價2,400元，上漲25元，漲幅1.05%。

台股今日開低後，曾挫低至44,210點，多頭在午盤過後向上拉抬，台積電及富邦金（2881）、國泰金（2882）的金控雙雄合力拉高逾260點，南亞（1303）、台光電（2383）及大立光（3008）助攻。今日成交金額大且走高為：台虹（8039）、聯茂（6213）、聯亞（3081）、南亞、華星光（4979）、台光電、南電（8046）、景碩（3189）及創意（3443）；成交金額大且疲軟者則為：國巨*（2327）、華邦電（2344）、聯發科（2454）、台達電（2308）、陽明海運（2609）、力積電（6770）、環球晶（6488）、群聯（8299）及台勝科（3532）。

第一金投顧表示，展望本周後市，輝達（NVIDIA）即將發布最新財報與展望，將是檢視全球AI資本支出能否順利轉化為實質營收的終極試金石，直接決定半導體先進封裝與矽光子供應鏈下半年的估值延續性。同日，美國將公布聯準會最看重的7月個人消費支出物價指數（PCE），緊接著全球央行年會周末登場，新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）的政策演說將深刻影響9月利率決議的市場預期。

核心選股策略上，現階段應嚴守「買黑不買紅、長線保護短線」的法人紀律。針對引領長線趨勢的 AI 伺服器、矽光子與先進封裝等科技主軸，儘管短線遭遇估值修正與資金排擠，但中長期成長動能無虞，靜待輝達財報釋出明確指引，以及台股股價量縮回測月線或季線等中長期重要支撐並確認守穩時，再行分批少量布局，切忌於利多或利空開出的第一時間盲目搶進。