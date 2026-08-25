產業走向大者恆大 法人看好三檔 IP ASIC 供應鏈

大型雲端服務供應商（CSP）積極自行研發晶片，加上人工智慧（AI）推理需求，帶動ASIC在AI伺服器滲透率大幅攀升，IC設計廠商亟需銀彈確保產能供應，法人預期將呈現大者恆大生態，正向看待聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等三檔。

投顧法人分析，在成本持續增加下，ASIC相關合作夥伴需投入數億美元研發及光罩，不只晶圓代工廠台積電（2330）3奈米及2奈米產能，還有CowoS、HBM等產能亦須先卡位，目前訂單規模已大到原有營運資金模式不夠用。

例如博通今年已與Apollo、Blackstone等資產管理公司建立AI基礎設施融資平台，初始交易為350億美元，目標支援超過20GW的AI 部署，等於除幫客戶設計晶片，還幫客戶取得產能、HBM、CoWoS甚至安排融資，讓ASIC供應商強者越強，新切入中小型廠機會愈來愈小。

法人指出，聯發科預期AI ASIC強勁需求將延續至2027年整年，下一代ASIC產品無論規模與定價皆高於第一個專案，來自資料中心ASIC營收上修至貢獻超過新台幣3,800億元規模，營收占比將超過三成水準，維持買進投資建議。

創意受惠高階AI及車用專案放量，根據調研分析，明年Google CPU投片量約13至15萬片，xAI ASIC亦將於明年量產，並已提前向台積電預定先進製程產能，法人預估明年營收及獲利可望倍數成長。

世芯-KY為大型CSP 2奈米AI ASIC主要合作夥伴，法人推估首批量產時間點將落在2027年第4季，今年量產的3奈米AI ASIC，生命周期將延續至2027年第3季，整體能有效銜接營收貢獻，維持買進投資建議。