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外資連20買超！統一力守5日線 領軍食品股加入抗空行列

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股25日受美股重挫拖累，一度下挫逾500點、回測月線，但盤中跌幅收斂，其中，資金轉向金融、傳產尋找避風港，食品類股也展現抗震力道。龍頭股統一（1216）基本面與籌碼同步偏多，上半年獲利創同期新高，外資更連續20個交易日買超近17萬張，成為族群抗空主力。

統一上半年合併營收3,499.38億元，年增3.3%，歸屬母公司淨利145.5億元，年增36.4%，創同期新高，EPS 2.56元，優於去年同期的1.88元。核心食品事業穩健，加上轉投資收益挹注，帶動營收與獲利同步成長。

拆解獲利來源，統一中控上半年營收達人民幣173.21億元，創同期新高，淨利14.02億元，年增9%；統一超（2912）上半年淨利62.7億元，年增5.5%，台灣、菲律賓7-ELEVEN、康是美及星巴克等事業維持穩健，持續提供集團穩定獲利支撐。

值得注意的是，統一這波獲利跳升並非全靠本業，證券市場回溫也是重要推手。統一證（2855）等權益法投資收益上半年明顯增加，帶動本期歸屬母公司淨利較去年同期增加38.8億元，權益法投資收益成為獲利年增36.4%的重要助力。

不過，集團內部仍有弱項。包裝容器事業受到鐵產品客戶庫存偏高、需求下滑，以及DR材設備改造影響，加上飲料包裝銷量略低於去年，主要轉投資公司統一實（9907）上半年淨利降至5.5億元，年減54.2%，成為整體營運較大的拖累。

籌碼面更值得關注。統一自7月28日至8月24日連續20個交易日獲外資買超，累計達169,407張，期間股價最低曾回測72.4元、跌破半年線，但外資並未停手，8月7日起股價震盪回升，近日更逆勢重返5日線。

展望後市，統一中控將持續擴充產品與通路，統一超則深化會員經營、商品結構及虛實整合，集團並朝「亞洲流通生活平台」發展，串聯超商、量販、超市、藥妝、咖啡與電商版圖。當電子股震盪、資金尋找防禦型標的之際，統一憑藉穩定本業、通路優勢及多元轉投資布局，成為食品族群中兼具基本面與籌碼題材的代表。

食品股 外資 統一

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