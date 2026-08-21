聽新聞
0:00 / 0:00
外資買超283億元 敲進航運族群、調節主動式ETF
台股今天開低震盪，終場上漲290.55點，收在45224.29點，重返45000點；外資買超新台幣283億元，敲進航運族群與金融股，調節主動式ETF。
台股今天漲290.55點，收在45224.29點，成交值7192.8億元。
三大法人合計買超331.05億元。其中，自營商買超29.22億元，投信買超18.78億元，外資及陸資買超283.05億元。外資連續2個交易日買超，買超金額比昨天的73.18億元放大，投信與自營商均轉賣為買。
根據證交所資料，外資買超前10名清單中，陽明以逾3.7萬張居冠，凱基金、台新新光金分居2、3名，分別約3.6萬張、2.1萬張，其餘依序為第一金、富邦金、兆豐金、萬海、遠東新、華邦電、中鋼。
外資賣超前10名清單中，主動式ETF遭提款，漢翔以逾2.8萬張居冠，主動統一台股增長（00981A）位居第2、逾2.6萬張，接續為主動統一升級50（00403A）、緯創、主動國泰動能高息（00400A）、群創、華通、仁寶、一銓、台企銀。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。