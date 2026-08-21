外資買超283億元 敲進航運族群、調節主動式ETF

台股今天開低震盪，終場上漲290.55點，收在45224.29點，重返45000點；外資買超新台幣283億元，敲進航運族群與金融股，調節主動式ETF。

台股今天漲290.55點，收在45224.29點，成交值7192.8億元。

三大法人合計買超331.05億元。其中，自營商買超29.22億元，投信買超18.78億元，外資及陸資買超283.05億元。外資連續2個交易日買超，買超金額比昨天的73.18億元放大，投信與自營商均轉賣為買。

根據證交所資料，外資買超前10名清單中，陽明以逾3.7萬張居冠，凱基金、台新新光金分居2、3名，分別約3.6萬張、2.1萬張，其餘依序為第一金、富邦金、兆豐金、萬海、遠東新、華邦電、中鋼。

外資賣超前10名清單中，主動式ETF遭提款，漢翔以逾2.8萬張居冠，主動統一台股增長（00981A）位居第2、逾2.6萬張，接續為主動統一升級50（00403A）、緯創、主動國泰動能高息（00400A）、群創、華通、仁寶、一銓、台企銀。