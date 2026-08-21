台股週跌586點 上市公司總市值減1.9兆至147.8兆

台股本週下跌586.72點或1.28%，集中市場指數今天以45224.29點作收，終止先前週線連2紅。根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值約新台幣147兆8388億元，較上週減少近1.9兆元。

產業別指數方面，本週漲幅最大為航運類指數上漲13.45%，跌幅最大則是電腦及週邊設備類指數下跌5.97%。其他未含金融類指數下跌579.36點，跌幅約1.41%；未含電子類指數上漲243.04點，漲幅約1.00%；未含金融電子類指數上漲254.07點，漲幅約1.57%。

本週全體上市股票成交金額為4兆1549億元，成交金額前3名產業分別為，半導體類成交金額1兆4685億元，占全體上市股票交易金額比重35.34%；電子零組件類成交金額1兆1063億元，占比26.63%；以及電腦及週邊設備類成交金額3290.86億元，占比7.92%。

本週集中市場股票成交量週轉率為2.79%，成交量週轉率前3名產業為光電類8.20%，電子零組件類7.70%，和航運類7.09%。

累計今年初開盤迄今共153個交易日，集中市場總成交金額156兆1895億元，市場日平均成交金額1兆208億元，股票成交量週轉率為129.96%，股票日平均成交量週轉率0.85%。