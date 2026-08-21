證交所「公布注意暨處置專區」正式上線 便利投資人一站式查詢

台灣證券交易所繼8月10日實施公布注意及處置新規定後，為強化相關資訊揭露，提升投資人查詢之便利性，於8月21日推出「公布注意暨處置專區」，提供投資人更便捷的一站式查詢管道。

證交所表示，公布注意及處置制度係為維護市場交易秩序，對交易情形達一定標準之有價證券，依規公布注意交易資訊或進一步採行處置措施，以提醒投資人注意交易風險及交割安全。為便利投資人查詢，本次於證交所官網設置「公布注意暨處置專區」，將「公布注意有價證券」、「公布處置有價證券」及「公布注意累計次數可能達處置標準之有價證券」三大類資訊集中呈現於單一專區，以簡化投資人資訊查找流程，並提升資訊取得效率及使用便利性。同時，簡化「公布注意累計次數可能達處置標準之有價證券」相關說明文字，使資訊呈現更為清楚易懂，協助投資人掌握相關制度及資訊意涵。

證交所未來將持續關注市場運作情形，綜合考量市場變化、制度實施成效與影響，以及各界建議，適時檢視及調整公布注意及處置相關制度，打造公平、透明且具效率的證券交易市場。詳細內容請參閱證交所「公布注意暨處置專區」。

（請點選證交所官網首頁https://www.twse.com.tw/→點選「注意處置」→可分別點選「公布注意有價證券」、「公布處置有價證券」、「公布注意累計次數可能達處置標準之有價證券」三項專區）