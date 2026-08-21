台灣創新板鏈結精準健康助攻生醫資本化 聚焦精準醫療四大賽道

延續台灣創新板（tib-創）在半導體、AI基礎建設、電動車與新經濟雙引擎領域的資本化實績，生技醫療與精準健康產業正成為下一波接軌國際資本市場的核心動能。台灣生技資本市場於2026年迎來最熱絡的掛牌潮，第2季即有5家生技公司掛牌上市，橫跨新藥、再生醫療、基因工程、醫療AI等多元領域。同時，衛福部於2026年5月29日正式函頒《醫療機構應用生成式人工智慧指引》，協助醫療機構在導入生成式AI之全生命周期，有明確的檢視重點與評估指標，讓台灣生醫產業正式邁入「法規確定期」，而法規確定性正成為吸引外資醫療科技投資的關鍵差異化優勢。面對這一波結構性變化，能否讓已具備臨床驗證能力、正處於營運規模化關鍵期的精準健康新創企業，及早對接長期資本，將是決定台灣生醫產業能否在國際競爭中站穩優勢地位的關鍵課題。

政策紅利加速匯聚：從法規調適到資本市場入口

行政院自2019加入「精準健康倡議」，聚焦再生醫療、精準醫療與數位醫療三大面向，並自2021年起推動「六大核心戰略推動方案—台灣精準健康戰略產業」，帶進智慧科技與創新製造後提出《生技醫藥產業發展條例》修正案將施行期限延長至2031年12月31日，同步擴大獎勵範疇納入數位醫療、精準醫療及專用創新技術平台，鼓勵生技產業與資通訊產業跨域合作。截至2026年7月，台灣生醫產業上市櫃公司已達152家，市值突破1.5兆元，展現產業資本化的深厚基礎。

在法規面，《醫療器材管理法》已為數位醫療產品提供明確法律定義架構，將具備診斷、治療、預防或改善人體機能之醫療軟體明確納入醫療器材範疇，消除AI醫療產品在法律定性上的灰色地帶；食藥署並依循國際醫療器材法規論壇（IMDRF）建立之最佳實務，發布《「人工智慧醫療器材優良機器學習實務》十項原則，涵蓋產品設計、軟體工程品質、資料集代表性及上市後性能監控等全生命周期管理。配合《人工智慧基本法》將醫療列為高風險應用領域、要求風險管理與人類監督之立法方向，台灣正逐步建構一套兼顧創新彈性與監理確定性的生醫AI治理框架。

台灣創新板制度設計：以「市值核心」對接精準健康新創的無形資產

生技醫療與精準健康企業的核心價值，往往體現於臨床試驗數據、專利組合、法規核准進度與技術平台可複製性等無形資產之中，且此類企業普遍面臨研發周期長、前期投入資本高的產業特性。面對這一波結構性變化，能否讓技術已具備臨床驗證能力、且商業化正加速推進的精準健康新創及早對接長期資本，將是決定台灣生醫產業能否在國際競爭中站穩優勢地位的關鍵課題。對此，台灣創新板（tib-創）以「市值」為核心評估指標的制度設計，已成功讓具備明確技術護城河的精準健康企業，得以憑藉技術價值與成長潛力，提前對接長期機構資本；而證交所針對此類企業所建立的評估框架，主要聚焦於兩大核心指標：其一是專利布局、臨床試驗進度，以及是否取得 TFDA、FDA 或 CE 等關鍵機構核准里程碑，其二則是核心技術是否具備跨適應症與跨產品線延展性，及其所對應可服務市場規模（TAM）的技術平台可複製性。

對此，台灣證券交易所董事長林修銘表示：「生醫產業有別於其他前瞻產業的地方，在於除了市場性外，更須經得起臨床試驗與法規面的雙重檢驗，這也是為什麼許多優質的生醫企業，往往在技術與臨床驗證都已有一定發展之際，卻未能即時透過資本市場加速規模化。台灣創新板（tib-創）的制度設計，正是要縮短這段落差——讓企業不必等到單一產品完全商業化，就能以完整的臨床路徑與技術平台價值，向國際資本說清楚自己的成長故事。台灣有全球認可的健保資料庫與專業人才，我們要做的就是將蓄積已久的發展量能，透過創新板的制度彈性，加速轉化為企業在國際資本市場的競爭力。」

前瞻賽道布局：精準健康四大領域

配合台灣精準健康產業之整體發展路徑，台灣創新板（tib-創）目前聚焦四大領域的創新企業進入資本市場：

•AI輔助診斷與臨床決策系統：結合健康大數據與機器學習之影像判讀、風險預測及臨床決策輔助工具，需同步符合TFDA「人工智慧醫療器材優良機器學習實務：發展與管理原則」

•精準醫療與基因檢測平台：涵蓋癌症精準醫療、基因工程及分子檢測技術，受惠於國家級人體生物資料庫整合平台之資料基礎

•再生醫療與細胞治療：因應再生醫療雙法上路後之細胞治療快速審查通道，具備臨床轉譯能力之技術平台型企業

•數位醫療與遠距健康管理：符合衛福部生成式AI指引導入規範之數位療法、智慧醫材及健康管理服務平台

展望：法規確定性與資本時間視窗的交會點

展望2026年下半年，隨著醫療器材管理相關行政規費修正案完成公眾諮詢，以及《人工智慧基本法》配套法規陸續到位，對於已完成關鍵臨床里程碑、正在評估資本市場策略的精準健康企業而言，正是透過台灣創新板快速進入資本市場之絕佳時刻。

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