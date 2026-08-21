證交所：融資融券調整名單出爐 這4檔恢復信用交易、2檔遭暫停

2026年8月3日，三菱UFJ金融集團（8306）公布FY3/27第1季財報，淨利8,094億円、年增48.2%，每股盈餘71.77円，全年目標2兆7,000億円維持不變，一季就走完三成進度。 但要看懂這家公司的獲利結構，得回到剛結束的完整年度。FY3/26淨利2兆4,272億円、年增30.3%，股東權益報酬率11.3%，是這家公司成立以來首次站上11%。 問題是，把這2兆4,272億円拆開來看，第二大的來源不在日本。

2026-08-21 13:38