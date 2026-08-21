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證交所：融資融券調整名單出爐 這4檔恢復信用交易、2檔遭暫停
台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」相關規定，已完成本國上市公司（不含金融業）第2季財報的每股淨值與累積虧損之審核，並公告最新融資融券交易調整名單，全案將於8月24日起正式生效實施。
本次審核結果中，聚亨（2022）及康那香（9919）共2檔上市公司因每股淨值低於票面金額，依規定自8月24日起暫停融資融券交易。
另一方面，力麗（1444）、千興（2025）、精金（3049）及晟鈦（3229）等4檔個股，因每股淨值已順利回復至票面金額以上，符合法規標準，將於8月24日起同步恢復融資融券交易。
證交所提醒投資人，從事融資融券信用交易前，應審慎評估相關個股之財務表現與資格異動時程，以落實投資風險控管。
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