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台股還要冷多久？法人：五變數干擾、多頭「這時間」重啟攻勢

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
統一投顧董事長黎方國。圖／統一投顧提供
統一投顧董事長黎方國。圖／統一投顧提供

台股21日收45,224.29點，驚險收復45,000點，但本周下跌586.72點，周線終止連2紅，再出現台積電（2330）獨撐指數的情況，有分析師直言「暑假沒行情」不如出遊去，法人則是列舉干擾台股走勢的五大變數，認為多頭在10月中旬才會啟動攻勢，建議在橫盤整理期間，應拉高現金比重至6~7成，採取「買黑賣紅」區間操作策略。

台股從6月23日的歷史高點48,218.87點反轉下跌，一度下滑至39,404.65點，高低點大跌了8,814.22點，隨後指數往上彈升，一度衝達46,402.64點，從低點反彈了6,997.95點；但本周指數卻是下跌586.72點，中斷前兩周都大漲逾千點的強勢走勢。

統一投顧董事長黎方國表示，台股偏多的時間點落在10月中旬之後，多頭在10月中才會啟動攻勢，主要是因為台股還存有一些變數，首先是美伊戰爭及油價走高、全球債券殖利率走高的影響；其次台股及美股企業財報多已公布，僅剩輝達的財報尚未公布，雖預估將優於預期，但在市場要求高的情況，股價恐不會上漲，7月的財報利多出盡。

黎方國說，傑克森洞全球央行年會將登場，美國聯準會（Fed）主席華許28日將發表演說，所釋出的訊息將是重要政策的方向球，市場採取觀望的態度靜待他的演說內容；他同時認為，川習會牽涉大國博弈；還有8月、9月股市易跌難漲都將是干擾股市的重要變數。

黎方國分析，歷史經驗顯示，美國期中選舉年的8月、9月股市易跌難漲，要到11月選舉前的1~2周股市才會落底，推算約落在10月中，因此10月中以後將會轉成易漲難跌的偏多走勢，換句話說，多頭約在10月中啟動攻勢。

黎方國強調，10月中下旬利多加持下，股市表現不悲觀；在操作上，橫盤走勢期間採區間操作，「買黑賣紅」短打策略，維持高現金比重，可拉高至6~7成，持股則約在3~4成，等10月中之後持股再逐步加碼，拉升至7~8成。

黎方國認為，在電子主攻部隊休息的整理期，可以將資金轉往報價上漲的傳產股，例如航運、塑膠；高殖利率股及金融股也可以留意，另外就是跌深的AI概念股等。

台股 法人 時間

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