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台股成交量持續縮小 但三大法人同站買方、買超331億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股21日在台積電（2330）拉抬貢獻下，站回4萬5千點，收在45,224.29點，上漲290.55點，漲幅0.65%，成交量繼續縮小，僅7,192.8億元，三大法人買超331.06億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超283.05億元，投信買超18.78萬元，自營商買超（合計）29.23億元，其中自營商（自行買賣）買超29.1億元，自營商（避險）買超0.13億元。

台股冷颼颼，成交量出現和7月27日雷同的低量，加權指數主要由台積電所貢獻，台積電一檔就占了282點，收2,410元，上漲1.47%；載板、銅箔基板出現獲利了結賣壓，台光電（2383）下跌逾5%，IC載板四雄都下跌，欣興（3037）跌逾4%。

今日盤面上電子股沒有明顯大漲的特定主流股，僅記憶體相對強勢，南亞科（2408）、華邦電（2344）都上漲逾2%，威剛（3260）漲逾5%，宜鼎（5289）上漲逾4%。

航運股續強，貨櫃三雄都再創波段新高，萬海（2615）攻上漲停板124.5元，陽明海運（2609）大漲逾6%，長榮（2603）上漲逾2%。散裝航運慧洋-KY（2637）衝破百元，收102元，四維航（5608）、益航（2601）都鎖上漲停板。金融股大漲，產險股表現亮眼，中再保（2851）大漲逾6%，旺旺保（2816）上漲逾3%；金控股富邦金（2881）收134元，大漲逾4%，凱基金（2883）、台新新光金（2887）、元大金（2885）都漲逾3%。

高價股部分，股王信驊（5274）、股后川湖（2059）都收黑，新代（7750）摔至跌停，整體收跌居多；漲勢較強的為竑騰（7751）、聯友金屬-創（7610）、均華（6640），股價都漲停，另沛爾生醫-創（6949）創下歷史新高，收1,155元。

三大法人 台股成交量 台股

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