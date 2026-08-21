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台股開低走高收盤上漲290點守穩45K 多頭揚帆航運股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股今（21）日收盤上漲290.55點，漲幅0.65%，終場以45,224.29點作收，成交量億元；台積電（2330）收盤價2,410元，上漲35元，漲幅1.47%。

ABF載板族群今日遭空方襲擊，多頭不敢貿然介入，也影響追價其他AI熱門指標股意願，多頭衝進航運股強拉，航運類股指數漲幅超過3%，也吸引買盤轉進低基期且具題材面的族群，大盤指數技術面仍在季線附近糾結，不過，成交量再次萎縮。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、聯發科（2454）、大立光（3008）、聯亞（3081）、富喬（1815）、金居（8358）、陽明海運（2609）及萬海（2615）；成交金額大且疲軟者則為：欣興

（3037）、聯茂（6213）、台虹（8039）、景碩（3189）、南電（8046）、台光電（2383）、臻鼎-KY（4958）、禾伸堂（3026）及台燿（6274）。

第一金投顧表示，台股高檔獲利了結壓力仍未完全消化，成交量萎縮顯示市場追價意願偏低，短線指數仍以高檔震盪為主。盤面資金在被動元件、記憶體、CCL、航運及國防無人載具等族群輪動，反映資金並未全面撤出，而是加速輪動。留意美伊地緣政治情勢、油價與美債殖利率走勢、外資期現貨籌碼及新台幣匯率，若指數未能重新站回短期均線，仍應嚴控持股水位。

安聯台灣高息成長主動式ETF經理人廖本隆表示，近期台股雖因指數來到區間上緣而出現震盪，但資金並未明顯撤離市場，而是在電子、金融及傳產族群間輪動，顯示投資人對台股中長期基本面仍具信心。

廖本隆指出，AI仍是目前最具確定性的產業成長趨勢，隨著全球四大雲端服務供應商持續提高AI基礎建設投資，台灣在半導體、AI伺服器、先進封裝、散熱、高速網通及電源管理等關鍵供應鏈的競爭優勢依然突出，可望持續受惠於AI產業長期發展。

展望後市，市場關注焦點將聚焦美國零售銷售、消費信心等總體經濟數據，以及企業財報與AI新產品發展進度。若美國經濟維持韌性，有助支撐科技股與AI供應鏈獲利展望，相關台廠亦可望同步受惠。

廖本隆表示，在AI、高效能運算（HPC）及半導體長線需求持續擴張下，產業成長趨勢並未改變；然而經過前波大幅上漲後，市場將更加重視企業獲利成長實際落地情形與評價合理性，投資報酬來源將逐漸由資金推升轉向基本面驅動。在此環境下，主動式投資透過靈活調整產業配置與精選具競爭優勢企業，有望掌握市場輪動機會，兼顧成長潛力與收益需求。

航運股 台股 華邦電 台積電 大立光

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