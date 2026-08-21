日本最大銀行獲利創新高！三菱UFJ升息紅利大爆發...卻暗藏「大摩雙面刃」3隱憂

2026年8月3日，三菱UFJ金融集團（8306）公布FY3/27第1季財報，淨利8,094億円、年增48.2%，每股盈餘71.77円，全年目標2兆7,000億円維持不變，一季就走完三成進度。

但要看懂這家公司的獲利結構，得回到剛結束的完整年度。FY3/26淨利2兆4,272億円、年增30.3%，股東權益報酬率11.3%，是這家公司成立以來首次站上11%。

問題是，把這2兆4,272億円拆開來看，第二大的來源不在日本。

第二大獲利來源在紐約

這張圖的左側，三菱UFJ銀行單體貢獻1兆1,352億円，緊接著的第二根柱子不是信託、不是證券，而是摩根士丹利的6,764億円。

信託單體1,885億円、證券643億円、泰國阿由他亞銀行1,255億円、印尼達納蒙銀行333億円、阿科姆315億円，尼可斯甚至是負405億円。

換算下來，摩根士丹利佔集團淨利的27.9%，相當於銀行單體貢獻的59.6%，也超過信託、證券、阿由他亞、達納蒙、阿科姆與三菱UFJ資產管理這六家合計金額的1.47倍。

往上看損益表，持分法投資損益全年8,455億円，佔經常利益3兆4,101億円的24.8%；本年度經常利益增加7,407億円，其中持分法就貢獻2,485億円。

一家日本銀行，四分之一的獲利來自一家自己不控股的美國投資銀行。這在全球大型銀行裡幾乎沒有第二個例子。

這不只是一筆財務投資

三菱UFJ與摩根士丹利的協作架構，出資比率約24%、FY3/26出資採算16%

時間要回到2008年10月。雷曼兄弟倒閉後一個月，三菱UFJ拿出約90億美元投資摩根士丹利，其中包含年利10%的永久優先股。

當時外界普遍認為這是在燃燒中的建築物裡買房子。十八年後，這筆持股比率約24%，合併帳面價值4.3兆円，FY3/26的出資採算是16%，高於集團自己11.3%的股東權益報酬率。

更關鍵的是，這不是放著不動的股票。圖右下角列出FY3/26的實際協作：

全球投資銀行業務項下有AI基礎設施相關融資85億美元，2026年3月的案例對象是美國AI雲端業者CoreWeave。

摩根士丹利的股票報酬制度平台在日本覆蓋約3.5萬人；雙方合設兩檔日本公募基金，海外投資人持有的日本股票基金規模年增一倍；日本股票研究排名連續兩年第3。

三菱UFJ出客戶基盤，摩根士丹利出產品組成能力。

圖上還揭露摩根士丹利自己的事業組成：法人與投資人證券業務佔粗利益46%，資產運用加財富管理佔54%。

超過一半來自手續費型業務而非波動劇烈的自營交易，這對「三成獲利押在投資銀行景氣上」的擔憂是重要緩衝。

美國那35%為什麼這麼強？

全球系統性重要銀行市值排名與股東權益報酬率對股價淨值比散布圖

答案的第一層藏在這張圖右邊的排名表裡。摩根大通127兆円、美國銀行56兆円、匯豐44兆円、摩根士丹利42兆円，三菱UFJ自己是31兆円排第9。

被投資的那家公司，市值比投資它的人還大。

按摩根士丹利42兆円市值乘上23.8%的持股比率推算，這筆持股的市值約當9.9兆円，等於三菱UFJ自身市值的三成二左右。

而合併帳面價值只有4.3兆円，帳面與市價之間有超過五兆円的落差。真正撐住美國那35%利益構成的，是這個量級差。

第二層是三菱UFJ自己在美國的本業並不弱。

專案融資主辦排名連續16年全球第1，這是資料中心、液化天然氣、再生能源這類長期基礎設施融資的入場券，也正是AI資本支出潮流的直接受益位置。

美州業務靠先組成案件再分銷出去的模式，手續費收益佔粗利益的比重已由42%升至45%。

台灣在這套架構裡的位置

三菱UFJ在台灣的據點可追溯到1993年，前身是舊東京銀行的台北分行。

FY3/26值得注意的是，這家公司把台灣寫進了年度說明會資料正文，項目是與摩根士丹利在台灣可轉換公司債領域的協作，總額約40億美元，走雙方共同行銷模式，並與AI基礎設施融資並列在全球投資銀行業務項下。

以近年台灣科技業大量發行海外可轉債籌措資本支出的背景看，這條線不難理解。

授信規模上，海外法人授信合計93.0兆円，東亞區域5.0兆円，其中台灣約佔一成，香港44%、中國28%、韓國18%，換算下來台灣約在半兆円上下。

三菱UFJ並未單獨揭露台灣損益，能確認的是業務型態與相對位置，而非獲利貢獻。

美國那35%再強，佔比最大的仍然是國內的44%。而這一塊在FY3/26發生了結構性的變化。

支撐它的資產負債表長這樣：

三菱UFJ銀行與三菱UFJ信託銀行合計，日圓資產端的貸款約73兆円，另有68兆円存放在日本銀行的當座預金；負債端存款179兆円，其中流動性存款佔77%、定期性存款佔22%。

那68兆円直接吃政策利率，升息當天就反映；而77%的流動性存款成本上升得慢得多。這個時間差就是獲利來源。

公司自己把歷次升息的累積效果攤了出來：解除負利率以來的四次動作，對資金利益的貢獻在FY3/26是2,400億円，FY3/27升至4,250億円，FY3/28為5,050億円，FY3/29為5,250億円。

敏感度是每升息25個基點，第一年約1,000億円、第二年1,500億円、第三年約1,800億円。要注意這組數字算到2025年12月升至0.75%為止，2026年6月升到1.0%那一次還沒被計入。

財報上的對帳很清楚。兩行合計的國內貸款收益率由1.04%走到1.32%，存款利息由0.11%走到0.26%，存放款利差由0.93%擴大到1.05%，國內貸款餘額由66.6兆円增至78.1兆円。

結果是資金利益增至3兆62億円，業務粗利益由4兆8,193億円增至5兆9,444億円，經費率由66.9%降到60.0%。

公司自己畫的三條成長曲線形狀刻意不同：國內短期爆發、美州全期穩健、亞洲前緩後加速。任何一塊減速時，還有另外兩塊。

升息的另一面

升息對銀行不是單向的好事，債券投資組合會先受傷。

國內債券餘額一年之間由23.11兆円降到14.78兆円，其中日本國債減少7.83兆円至13.34兆円，評價損負0.28兆円；同時滿期保有目的部位增加2.74兆円至26.01兆円，把一部分債券移到不受市價評價影響的科目。

這是一次大規模投組重整，代價已在前一年度付掉。

同一張圖也藏著一筆隱藏價值：國內股票餘額只有3.73兆円，評價益卻高達2.81兆円，這是政策保有股票累積的含益。

公司已把取得成本由1.86兆円壓縮到0.92兆円，佔淨資產比重由32.9%降到18.0%，但中期計畫售出目標7,000億円、累計實績4,410億円，進度落後。

股東還原與資本的約束

獲利進來之後，回到股東身上的部分是這樣：每股配息從32円、41円、64円走到86円，FY3/27預估96円，四年年複合成長32%。

配息率穩定維持在四成，FY3/26的自社股買回5,000億円，總還原額1兆4,760億円，總還原率60.8%。

但右邊那條折線是這篇文章最需要留意的地方。普通股權益第一類資本比率從10.8%掉到9.2%，跌破公司自訂的9.5%至10.5%目標區間。

主因是入股印度非銀行金融公司Shriram Finance約44億美元，單這一筆就讓比率下降0.65個百分點。

因此FY3/27上半期的自社股買回只決議1,000億円上限，下半期要看外部環境與利益進度再議。這是一家獲利創新高、但資本正在被成長投資佔用的公司。

三件不能忽略的事

第一件，摩根士丹利那6,764億円不是現金。普通股每季配息1美元、持股3億7,708萬股，加上優先股年利10%，全年進帳約15.6億美元，按年度換算匯率折約2,500億円。

認列的利益裡真正回到三菱UFJ手上的現金只有約四成，剩下留在摩根士丹利的資產負債表上變成帳面價值成長。這對配息與買回的支撐力，跟本業賺來的現金不是同一件事。

第二件，這具引擎最大，但成長最慢。

公司自己揭露的2010至2025年每股盈餘年複合成長率，摩根大通11.8%、三菱UFJ 11.4%、法國巴黎與高盛各9.5%、富國7.2%、匯豐3.5%，摩根士丹利是3.3%，在這份同業名單裡墊底。

三菱UFJ最大的單一獲利來源，長期成長率是名單上最低的。

第三件，匯率是雙面刃。FY3/26的營業純益增加額裡有約1,000億円來自匯率影響，FY3/27的目標前提是美元兌日圓150円台前半。

美國那35%是美元計價，日圓一旦回升，這部分的日圓貢獻會直接縮水。所謂三成獲利來自華爾街，既是強項，也是曝險。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：三菱UFJ成為日股新龍頭，三成獲利來自紐約！與摩根士丹利十八年的持股有關？