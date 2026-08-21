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歐洲航線期貨盤中飆8.9% 航運股人氣爆發 萬海、慧洋、四維航漲停

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運。圖／萬海提供
萬海航運。圖／萬海提供

歐線集運貨期貨今（21）日盤中再漲8.9%，歐洲航線期貨價格強勢上揚，帶動市場對航運供需轉趨吃緊的預期升溫，航運股人氣全面出籠。萬海（2615）再攻漲停慧洋-KY（2637）、四維航（5608）盤中也同步亮燈，貨櫃、散裝航運族群全面走強，成為盤面焦點。

萬海今日股價漲停至124.5元，陽明（2609）盤中最高來到64.6元，漲幅近7%；長榮（2603）站上250元，盤中最高達254元，漲幅近3%。散裝航運表現同樣強勁，四維航來到18.75元亮燈漲停，慧洋突破百元，最高來到104元，裕民（2606）、新興（2605）、中航（2612）漲幅也達3%以上，航運類股全面走強。

市場人士指出，原本表現相對低迷的歐洲貨櫃航線，近期受到天災、人禍等因素干擾，市場供給逐漸吃緊，航運行情也從單一事件推動，轉向「事件型＋結構型」雙行情。全球海、空運市場今年均有不錯表現，地緣政治、氣候變遷等因素持續干擾全球運輸供應鏈，加上需求逐步回溫，為運價提供支撐。

目前中東地緣政治風險升高，紅海危機尚未解除，荷莫茲海峽又面臨封鎖風險，加上美以伊衝突升溫，使全球海運市場陷入「雙線危機」。其中，紅海航線復航仍遙遙無期，船舶持續繞行好望角，拉長航程與航行時間，等同進一步壓縮全球有效運力。

此外，近期巴拿馬運河缺水、歐洲內河水位偏低，以及歐洲罷工、港口塞港等問題，也持續干擾全球航運效率。市場人士表示，船舶航行受限後，容易造成船期延誤、貨櫃滯留及空櫃無法及時回流，進一步壓縮全球有效運力，使航運市場維持高波動格局。

不過，今年全球貨櫃船供給仍高於需求，因此若要形成更強的航運行情，仍須仰賴「事件型」與「結構型」因素同步發酵。市場人士認為，地緣政治是目前最重要的短期變數，中東局勢、美以伊衝突及紅海航線風險，都可能引發新一波供應鏈干擾，推升運價及市場對運力吃緊的預期。

從結構面來看，氣候變遷同樣不可忽視。極端氣候容易造成河川、運河水位異常，進而影響船舶通行及內陸運輸，近期巴拿馬運河缺水及歐洲內河水位問題，就是典型案例。

市場人士表示，若後續地緣政治風險持續升高，同時疊加港口塞港、航線受阻及氣候因素，全球航運供給仍可能進一步收縮。在貨量逐步回溫下，「事件型＋結構型」雙行情可望成為下半年航運市場的重要支撐。

航運股 慧洋 漲停 萬海

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