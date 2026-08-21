國旅補助最高領3200元 飯店股嗨了！夏都、寒舍、富野盤中漲幅逾5%

國旅補助即將上路，飯店股21日盤中買氣升溫，包括寒舍（2739）、富野（2736）、夏都（2722）同步走揚，其中，夏都盤中最高衝上23.65元，漲幅一度逾8%；寒舍最高來到38.5元，漲幅一度逾7%；富野最高12.2元，漲幅一度逾6%，三檔飯店股盤中齊揚，國旅補助題材提前點火。

115年度中央政府總預算卡關近一年，8月14日在立法院三讀通過，國旅補助也迎來新進展。交通部觀光署20日正式公布方案內容，平日住宿補助與生日住宿金已開放登記，民眾可至國旅補助申請系統登錄，9月1日起五大方案將陸續上路。

根據觀光署公布方案，這波國旅補助涵蓋平日住宿、生日住宿等，相關補助符合條件可疊加使用，最高可望達3,200元。隨補助方案拍板，市場期待政策挹注國內旅遊及平日住宿需求，飯店股也獲得資金關注。

飯店業者也已開始搶攻國旅補助商機。晶華表示，隨暑假出遊熱潮接近尾聲，觀光署啟動平日國旅補助，有望延續國旅動能，台北晶華酒店也自9月1日起推出住房方案，搭配政府平日住宿補助再加碼餐飲消費金。從業者布局來看，國旅補助9月接棒暑假旺季後，平日住房及延長住宿天數成為飯店搶攻重點。

夏都先前即表示，國旅補助雖延至9月才上路，但預期對國旅市場將有相當挹注。夏都目前主要營運據點分布於墾丁、台南及宜蘭，其中墾丁夏都沙灘酒店共有295間客房，為集團重要營運據點；台南則布局夏都城旅安平館及宅夏都，持續拓展不同客群市場。

富野也指出，國旅市場受到國人出境旅遊熱潮、匯率及旅宿市場供需等因素影響，仍處於調整階段，政府推出國旅補助方案，有利縮短國旅市場調整期。富野目前在全台布局多個旅宿據點，涵蓋度假、溫泉及商務市場。

寒舍則看好第3季暑期旅遊需求帶動親子旅宿市場，業務團隊並積極拜訪日本、新加坡等海外旅行社及企業客戶，提前布局下半年客源；住房業務則持續聚焦國際會展、商務差旅、國際旅客及國旅市場。隨國旅補助9月正式上路，後續政策對平日住房需求的帶動效果，也成為飯店業營運觀察重點。