散裝航運飆！這檔銅板股第2季虧損年增近1倍 股價照攻漲停

航運股大漲，除了貨櫃三雄持續走高以外，散裝航運也一起動起來，慧洋-KY（2637）衝上百元大關，創四年新高，盤中大漲逾5%，裕民（2606）上漲逾2%，來到前波高點73元附近。中小型散裝股更活蹦亂跳，益航（2601）無視第2季財報淨利年虧損96%，股價急拉漲停至7.39元，成交量破1.1萬張，漲停排隊買單近2萬張。

受到運價維持高檔帶動，貨櫃、散裝族群百花齊放，萬海（2615）盤中攻漲停，波段大漲逾4成，陽明海運（2609）也連續上漲噴出，慧洋一度衝上103元，股價突破百元，創下2022年7月以來新高，志信（2611）、四維航（5608）大漲逾9%。

波羅的海乾散貨指數(BDI)第2季至今維持在2,800點左右相對高檔，第2季BDI平均2,751點，較去年同期大增88%，反映鐵礦石、穀物及鋁土礦等乾散貨運輸需求穩健，加上船舶供給成長仍受限。法人認為，進入傳統旺季後，散裝航運市場供需可望進一步收緊，支撐運價維持高檔並有走揚空間。

散裝船業者認為，受到地緣政治風險影響，荷莫茲海峽船舶通行量大幅下降，船舶周轉率受到壓抑，使運價仍維持高檔，加上主要造船廠船塢排程緊俏，平均交船期長達4.28年，今年還有超過3,000艘老舊船舶進行特檢，一次檢查可達3至4周，有效運力又再減少。

中小型航運股跟進大漲，益航、中櫃（2613）強鎖漲停，不過益航第2季本業雖然賺錢，但受到業外影響，採用權益法認列的關聯企業，以及合資損益之份額淨額虧損1.82億元，占營收比重達44.78%，使得稅前淨損1.56億元，歸屬於母公司業主虧損1.5億元，虧損率近37%，每股純益虧0.18元。

去年第2季益航歸屬於母公司業主淨損0.77億元，今年達1.5億元，虧損金額增加約 7,391萬元，擴大約96.6%，接近翻倍。