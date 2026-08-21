富邦金法說倒數飆逾5%！13金控集體助攻 台股翻紅硬闖45K

台股21日盤中持續震盪，高低點一度拉開逾670點，所幸台積電（2330）、聯發科（2454）等權值要角陸續回穩，加上富邦金（2881）帶隊13金控全面走強，帶動大盤由黑翻紅，盤中再度重返45,000點關卡。

其中，金控獲利龍頭富邦金因上半年每股賺進6.67元的強勁基本面支撐，加上24日法說會召開在即，吸引市場買盤急忙卡位，盤中股價一度大漲逾5%、至134.5元，成功扮演號角手，引領凱基金（2883）、台新新光金（2887）跟漲逾3%，國泰金（2882）、元大金（2885）與中信金（2891）亦齊步走揚，成為今日大盤化解下檔危機、硬闖45000點關卡的最強主頭部隊。

值得注意的是，富邦金7月單月受金融市場波動影響，稅後虧損17.6億元，但累計前7月仍大賺955.8億元，EPS達6.54元，持續穩居金控獲利王。市場目前關注的焦點，已從單月獲利波動，轉向法說會對下半年投資收益、資本市場表現及配息能力的說明。

事實上，金融股近期已逐漸成為台股震盪期間的重要穩盤力量。18日台股下跌548.59點、電子股普遍承壓時，富邦金便逆勢上漲逾3%，中信金、華南金（2880）及國泰金等也同步走強，顯示資金在高波動環境下對金融股的防禦與基本面題材仍有一定承接力。

從整體基本面來看，13家金控上半年稅後純益合計達4,408.7億元，創歷史同期新高，富邦金、國泰金分居獲利及EPS前段班；台新新光金、凱基金等則展現強勁獲利成長。法人近期也維持對金融股下半年正向看法，點名富邦金、台新新光金、中信金及永豐金（2890）等個股。

因此，今日金控族群集體走強，不只是單一個股行情，也反映市場在台股震盪加劇之際，重新尋找具獲利支撐的防禦型權值股。隨富邦金法說倒數進入最後階段，下半年投資收益與獲利展望能否延續上半年強勢，將成為金融股後續行情的重要觀察焦點。