法說會旺季前買盤卡位 金融股盤中勁揚逾2.2%

台股今（21）日盤中小漲，但金融類股多頭氣勢如虹。隨著各大金控即將陸續召開第2季法人說明會，市場資金積極提前卡位法說會行情，推升金融類股指數盤中大漲逾2.25%，指數突破3,195點，整體類股強勁上攻。

觀察盤面焦點，金融類股以富邦金盤中大漲逾4.6%為領頭羊，股價最高觸及134.5元；國泰金同步走強，盤中攻上百元大關、漲幅逾2.3%。此外，凱基金及台新新光金買氣熱絡，雙雙繳出逾3.6%的漲幅；元大金、中信金亦穩健走揚超過2%。其他則以中再保因上半年獲利表現亮眼，超越去年全年，股價盤中狂飆逾8.7%，成為族群中的吸金焦點。

法人指出，受惠於今年上半年資本市場熱絡、台美利差表現及投資收益挹注，金控獲利動能維持高檔。隨著金融機構法說會接力登場，市場高度聚焦各家業者對於股利政策、海外資產配置、國際情勢牽動獲利展望，以及下半年投資市場的布局策略。在基本面亮眼與殖利率穩健的題材吸引下，吸引長線買盤提前進場布局。