「三大原因」讓貨櫃三雄持續噴出 萬海創一年新高 陽明衝上成交量第一

地緣政治、氣候變遷、港口塞港等因素使得運力遭限縮，但又適逢第3季的傳統拉貨旺季，SCFI運價指數維持高檔，帶動貨櫃三雄持續大漲，萬海（2615）盤中衝上123.5元，大漲7%，創下一年多新高，陽明海運（2609）大漲逾3%，並擠上成交量第一名，長榮（2603）上漲2%，持續挑戰前高265元。

航運股成為近期資金焦點，法人也持續買超三雄，昨日外資買超萬海1.7萬張、長榮1.6萬張，為連續六天買超，也買超陽明5.4萬張，為連五天買超，推動三雄股價持續向上墊高，其中以萬海漲勢最為兇猛，波段大漲41%。

SCFI運價指數衝上3,300點左右的相對高檔，接近兩年新高，主因有三，分別是地緣政治、氣候變遷、港口塞港等問題。地緣政治部分，台驊控股總經理顏益財指出，荷莫茲海峽目前仍面臨封鎖威脅，紅海危機也還是無法解除，因此船舶繞道航行已逐漸成為長期狀態，限縮有效運力。

氣候變遷方面，巴拿馬運河近期受聖嬰現象及降雨不足影響，水位偏低，迫使部分船舶減載通行，但中東局勢改變能源運輸路徑，又讓巴拿馬運河通行需求快速升高。美東貨櫃航線現貨運價因此突破1萬美元大關，來到每40呎貨櫃（FEU）10,249美元，重現疫情期間「一櫃難求」的高運價榮景。

最後亞洲也出現塞港情形，物流業者指出，7月以來上海、寧波等港口船舶平均等候時間拉長至三至五天，新加坡港約五天，馬來西亞部分港口作業時間也增加約三天，導致船舶週轉率下降。

在傳統旺季貨主需求高、但運力受到三大因素干擾下，推升運價居高不下，顏益財看好海運景氣可以維持到9月，並有望延續至10月，即使進入第4季傳統淡季，行情仍有望維持高檔。