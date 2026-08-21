快訊

藍委撮合韓國瑜、傅崐萁同框 能否和解看兩人智慧

2月才剛來台灣！30歲女歌手浴室突摔倒 頭部重創顱內出血搶救不治

美債警報添逆風！台股開低拉鋸45K關卡 台積電震盪、航海王突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

美債警報添逆風！台股開低拉鋸45K關卡 台積電震盪、航海王突圍

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

全球債市警報未解除，美股四大指數昨夜跌多漲少，惟費半逆勢收紅，記憶體族群表現亮眼。台股21日開低10.4點、報44,923.34點，隨後在台積電（2330）狹幅震盪、欣興（3037）、台達電（2308）、台光電（2383）走弱下，盤勢承壓；所幸聯發科（2454）回穩，加上萬海（2615）、長榮（2603）續強，多空於44,600至45,000點間拉鋸，陽明（2609）、鼎元（2426）、富喬（1815）交投熱絡。

美國財政部擴大債券回購仍未能壓低長天期美債殖利率，加上川普政府揚言對伊朗祭出史上最嚴厲經濟制裁，推升油價與市場避險情緒，美股四大指數昨夜僅費半指數收高，記憶體族群逆勢走強；台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲0.95%、日月光（3711）ADR漲2.38%，SK海力士ADR更大漲4.43%。

盤面上，五大權值股開盤走勢分歧。台積電平盤開出、報2,375元；聯發科開高至3,725元、台達電開高報1,760元；鴻海（2317）則開低至245元，日月光投控同步開低報558元。

類股方面，航運、觀光、塑膠等漲幅居前，電子零組件、光電、玻陶等相對疲弱。

回顧台股20日表現，集中市場指數上漲214.39點、收44,933.74點，成交值降至7,944.57億元。三大法人賣超8.38億元，其中，外資買超73.18億元，投信賣超20.48億元，自營商賣超61.08億元。

法人指出，全球債市警報尚未解除，台股短線維持5日線有壓、季線有撐格局，台積電跌破季線也增添盤勢變數；在AI高估值震盪之際，資金可望轉向具經濟成長題材的傳產、生技族群，操作宜留意波段轉強機會。

航海王 美債 台積電 台股 台達電 鴻海

延伸閱讀

台股開高反彈再戰45K！台積電站回月線 富喬放量急攻漲停

台積電ADR漲近1%　投顧：台股反彈量縮估震盪整理

沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

大盤指數震盪！收盤上漲214點 量能萎縮資金轉往中低價股

相關新聞

美債警報添逆風！台股開低拉鋸45K關卡 台積電震盪、航海王突圍

全球債市警報未解除，美股四大指數昨夜跌多漲少，惟費半逆勢收紅，記憶體族群表現亮眼。台股21日開低10.4點、報44,923.34點，隨後在台積電（2330）狹幅震盪、欣興（3037）、台達電（2308）、台光電（2383）走弱下，盤勢承壓；所幸聯發科（2454）回穩，加上萬海（2615）、長榮（2603）續強，多空於44,600至45,000點間拉鋸，陽明（2609）、鼎元（2426）、富喬（1815）交投熱絡。

台股明年成交量拚天天上兆元！政院通過總預算案 證交稅規模露端倪

行政院會昨（20）日通過明年度中央政府總預算案，歲入、歲出均編列3兆9,266億元，雙創歷史新高。歲入方面，明年證交稅預算數6,415億元，創新高，財政部以上市櫃日均成交量將達1.1兆元為估算基礎，等於看好明年台股成交量拚天天上兆元。

處置股「冷卻措施」改革 永豐金證券 APP 盤中到位

高價股時代催生台灣證券交易所處置股「冷卻措施」改革，大型證券商永豐金證券響應新制，率先宣布全新升級APP圈存服務「處置股預收款券盤中到位」，解決股民不熟悉制度、中斷交易流程困擾，全面完善高價股交易效率。

台積電ADR漲近1%　投顧：台股反彈量縮估震盪整理

美股漲跌互見，費半導體指數收紅，台積電ADR漲近1%。台股20日上漲214.39點，收44933.74點，量能為近一個月...

國泰金：台股樂觀情緒下滑

受地緣政治風險升溫與金融市場波動加劇影響，台灣投資人情緒轉趨審慎。國泰金控昨（20）日公布8月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對股市樂觀指數自7月的53.5明顯回落至36.2，風險偏好指數亦同步自39.0下滑至29.1，願意持續加碼投入股市者單月下滑7個百分點，僅剩40.9%；民眾對於景氣樂觀指數與消費意願也同步降溫。

台股黑翻紅 量能探三周低點…外資轉買助攻指數收復季線

台股昨（20）日走勢如搭雲霄飛車，開盤衝高後拉回翻黑，在外資終止連二賣轉買助攻下，擺尾收紅，上漲214點收44,933點，收復季線，但成交量8,344.1億元為三周來新低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。