美債警報添逆風！台股開低拉鋸45K關卡 台積電震盪、航海王突圍

全球債市警報未解除，美股四大指數昨夜跌多漲少，惟費半逆勢收紅，記憶體族群表現亮眼。台股21日開低10.4點、報44,923.34點，隨後在台積電（2330）狹幅震盪、欣興（3037）、台達電（2308）、台光電（2383）走弱下，盤勢承壓；所幸聯發科（2454）回穩，加上萬海（2615）、長榮（2603）續強，多空於44,600至45,000點間拉鋸，陽明（2609）、鼎元（2426）、富喬（1815）交投熱絡。

美國財政部擴大債券回購仍未能壓低長天期美債殖利率，加上川普政府揚言對伊朗祭出史上最嚴厲經濟制裁，推升油價與市場避險情緒，美股四大指數昨夜僅費半指數收高，記憶體族群逆勢走強；台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲0.95%、日月光（3711）ADR漲2.38%，SK海力士ADR更大漲4.43%。

盤面上，五大權值股開盤走勢分歧。台積電平盤開出、報2,375元；聯發科開高至3,725元、台達電開高報1,760元；鴻海（2317）則開低至245元，日月光投控同步開低報558元。

類股方面，航運、觀光、塑膠等漲幅居前，電子零組件、光電、玻陶等相對疲弱。

回顧台股20日表現，集中市場指數上漲214.39點、收44,933.74點，成交值降至7,944.57億元。三大法人賣超8.38億元，其中，外資買超73.18億元，投信賣超20.48億元，自營商賣超61.08億元。

法人指出，全球債市警報尚未解除，台股短線維持5日線有壓、季線有撐格局，台積電跌破季線也增添盤勢變數；在AI高估值震盪之際，資金可望轉向具經濟成長題材的傳產、生技族群，操作宜留意波段轉強機會。