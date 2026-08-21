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處置股「冷卻措施」改革 永豐金證券 APP 盤中到位

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
經濟日報製表。
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高價股時代催生台灣證券交易所處置股「冷卻措施」改革，大型證券商永豐金證券響應新制，率先宣布全新升級APP圈存服務「處置股預收款券盤中到位」，解決股民不熟悉制度、中斷交易流程困擾，全面完善高價股交易效率。

證交所全新改革「冷卻措施」，縮短一半處置期至5個營業日，並加快至少逾倍撮合作業至2分鐘。永豐金證券展現金融科技領域領導地位，持續深化用戶體驗，因應新制上路，全新升級大戶投APP「處置股引導預收款券」，貼心提供「主動顯示提醒」。當投資人下單處置股，或委託因款券尚未預收而失敗時，點擊APP跳出的主動提醒，並跟著引導指示，就能完成買進時預收款項或賣出時圈存股票。

此新體驗解決股民三大困擾，第一、即時辨識：不必另外查找處置股資訊。大戶投APP依用戶委託智能辨識標的是否須辦理預收款券，與顯示相關交易限制；第二、動線續接：功能整合於下單頁、委託主動回報及委託明細頁。即使委託已失敗，投資人仍可由原紀錄直接申請，沿用委託價格與股數；第三、自動試算：降低人工計算產生的落差。買進時依委託價格、股數及手續費率自動估算應預收金額，賣出時自動帶入委託股數與可圈存股數。

永豐金證券提醒，處置股往往伴隨較高的市場關注與價格波動，投資人需要快速反應，卻也可能因不熟悉預收規則、而下單卡關。大戶投APP全新升級的處置股預收款券，四步驟輕鬆完成：1.建立委託：股民於台股交易日（08:00至14:30）完成買賣別、委託價格及股數設定；2.APP引導進入預收流程；3.自動帶入；4.線上完成並輕鬆查詢預收結果。從標的辨識、款券準備到續接下單，一站輕鬆快速完成。

高價股 永豐金 App

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