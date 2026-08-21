快訊

藍委撮合韓國瑜、傅崐萁同框 能否和解看兩人智慧

2月才剛來台灣！30歲女歌手浴室突摔倒 頭部重創顱內出血搶救不治

美債警報添逆風！台股開低拉鋸45K關卡 台積電震盪、航海王突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR漲近1%　投顧：台股反彈量縮估震盪整理

中央社／ 台北21日電
台積電示意圖。中央社
台積電示意圖。中央社

美股漲跌互見，費半導體指數收紅，台積電ADR漲近1%。台股20日上漲214.39點，收44933.74點，量能為近一個月新低。投顧表示，台股近期反彈成交量未明顯放大，短線可能區間震盪整理。

美股主要指數多收低，主因美債殖利率攀升削弱投資人風險偏好，加上零售業指標沃爾瑪（Walmart）財報令人失望拖累消費類股，同時油價上漲也引發市場對通膨的擔憂。

道瓊工業指數挫跌703.84點或1.32%，標普500指數下滑66.82點或0.87%；那斯達克指數下挫263.92點或1%，費城半導體指數上漲61.79點或0.53%。

台積電美國存託憑證（ADR）漲0.95%，收416美元；美光股價勁揚近4%、輝達跌0.33%收黑。

台股20日上漲214.39點，收44933.74點，成交值新台幣7929.62億元，量能為近1個月新低。三大法人呈現土洋對作，合計賣超35.37億元；其中外資終止連2日賣超，轉為買超37.82億元，投信與自營商站在賣方。

投顧表示，台股自今年7月底低點反彈，但反彈過程中成交量未明顯放大，短線較可能進入震盪整理，未來幾天指數預估將在44000點至46000點區間震盪。

ADR 台積電

延伸閱讀

量能創1個月新低…台股成交量不到8000億 外資轉買超37.82億元

美債殖利率上升、沃爾瑪財報拖累 美股多收黑

台積電ADR漲近1%！ 邁威爾領費半指數收紅 台指期夜盤下跌99點

台股開高反彈再戰45K！台積電站回月線 富喬放量急攻漲停

相關新聞

美債警報添逆風！台股開低拉鋸45K關卡 台積電震盪、航海王突圍

全球債市警報未解除，美股四大指數昨夜跌多漲少，惟費半逆勢收紅，記憶體族群表現亮眼。台股21日開低10.4點、報44,923.34點，隨後在台積電（2330）狹幅震盪、欣興（3037）、台達電（2308）、台光電（2383）走弱下，盤勢承壓；所幸聯發科（2454）回穩，加上萬海（2615）、長榮（2603）續強，多空於44,600至45,000點間拉鋸，陽明（2609）、鼎元（2426）、富喬（1815）交投熱絡。

台股明年成交量拚天天上兆元！政院通過總預算案 證交稅規模露端倪

行政院會昨（20）日通過明年度中央政府總預算案，歲入、歲出均編列3兆9,266億元，雙創歷史新高。歲入方面，明年證交稅預算數6,415億元，創新高，財政部以上市櫃日均成交量將達1.1兆元為估算基礎，等於看好明年台股成交量拚天天上兆元。

處置股「冷卻措施」改革 永豐金證券 APP 盤中到位

高價股時代催生台灣證券交易所處置股「冷卻措施」改革，大型證券商永豐金證券響應新制，率先宣布全新升級APP圈存服務「處置股預收款券盤中到位」，解決股民不熟悉制度、中斷交易流程困擾，全面完善高價股交易效率。

台積電ADR漲近1%　投顧：台股反彈量縮估震盪整理

美股漲跌互見，費半導體指數收紅，台積電ADR漲近1%。台股20日上漲214.39點，收44933.74點，量能為近一個月...

國泰金：台股樂觀情緒下滑

受地緣政治風險升溫與金融市場波動加劇影響，台灣投資人情緒轉趨審慎。國泰金控昨（20）日公布8月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對股市樂觀指數自7月的53.5明顯回落至36.2，風險偏好指數亦同步自39.0下滑至29.1，願意持續加碼投入股市者單月下滑7個百分點，僅剩40.9%；民眾對於景氣樂觀指數與消費意願也同步降溫。

台股黑翻紅 量能探三周低點…外資轉買助攻指數收復季線

台股昨（20）日走勢如搭雲霄飛車，開盤衝高後拉回翻黑，在外資終止連二賣轉買助攻下，擺尾收紅，上漲214點收44,933點，收復季線，但成交量8,344.1億元為三周來新低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。