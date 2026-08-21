台積電ADR漲近1%　投顧：台股反彈量縮估震盪整理

美股漲跌互見，費半導體指數收紅，台積電ADR漲近1%。台股20日上漲214.39點，收44933.74點，量能為近一個月新低。投顧表示，台股近期反彈成交量未明顯放大，短線可能區間震盪整理。

美股主要指數多收低，主因美債殖利率攀升削弱投資人風險偏好，加上零售業指標沃爾瑪（Walmart）財報令人失望拖累消費類股，同時油價上漲也引發市場對通膨的擔憂。

道瓊工業指數挫跌703.84點或1.32%，標普500指數下滑66.82點或0.87%；那斯達克指數下挫263.92點或1%，費城半導體指數上漲61.79點或0.53%。

台積電美國存託憑證（ADR）漲0.95%，收416美元；美光股價勁揚近4%、輝達跌0.33%收黑。

台股20日上漲214.39點，收44933.74點，成交值新台幣7929.62億元，量能為近1個月新低。三大法人呈現土洋對作，合計賣超35.37億元；其中外資終止連2日賣超，轉為買超37.82億元，投信與自營商站在賣方。

投顧表示，台股自今年7月底低點反彈，但反彈過程中成交量未明顯放大，短線較可能進入震盪整理，未來幾天指數預估將在44000點至46000點區間震盪。