盤中零股交易 12月7日起提前至9時開盤

台股盤中零股交易將有重大變革。證交所昨天宣布修正「上市股票零股交易辦法」，未來零股交易時間將全面比照普通交易，委託開始時間提前至上午八時卅分，開盤時間由現行上午九時十分提前至上午九時，與整股同步開盤，新制將於今年十二月七日起實施，小資族可在開盤時便即時參與交易。

新制上路後，盤中零股買賣申報時段提前至上午八時卅分開始並持續至下午一時卅分收盤，九時起進行第一次撮合，較現行的九時十分提早。為提高市場透明度，在八時卅分至九時收單期間，將每隔五秒進行一次試算撮合，即時揭露模擬成交價、成交量以及最佳五檔買賣申報資訊，方便投資人研判開盤走勢。

為避免開盤價格劇烈波動，維護交易秩序，新制特別增訂「暫緩開盤機制」。若在開市前一分鐘內，試算成交價波動超過百分之三點五，或開市前一分鐘的取消與變更申報量達到總申報量百分之卅以上時，該檔股票的第一次撮合將延緩兩分鐘進行，提供市場冷靜期並防範開盤異常。

證交所為確保新制平穩上線並測試全台券商系統的極限負載，將於九月十四日起開放使用者驗收測試（ＵＡＴ）環境，並訂於十一月八日、十二月六日舉辦兩次全市場大型會測與壓力測試，要求各證券商務必全員配合調校系統，確保交易與行情傳輸零時差，系統可穩定處理。

鑑於近年零股交易熱度持續升溫，證交所特別要求各證券商必須在電子下單介面上，將「普通交易（整張）」與「盤中零股」進行嚴格且明確的視覺區隔，避免投資人誤送委託；同時要求各券商持續強化從業人員教育與投資人宣導，全力降低交易操作失誤與風險。