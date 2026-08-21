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台股黑翻紅！量能探三周低點 外資轉買助攻指數收復季線

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股昨（20）日走勢如搭雲霄飛車，開盤衝高後拉回翻黑，在外資終止連二賣轉買助攻下，擺尾收紅。 聯合報系資料照
台股昨（20）日走勢如搭雲霄飛車，開盤衝高後拉回翻黑，在外資終止連二賣轉買助攻下，擺尾收紅。 聯合報系資料照

台股昨（20）日走勢如搭雲霄飛車，開盤衝高後拉回翻黑，在外資終止連二賣轉買助攻下，擺尾收紅，上漲214點收44,933點，收復季線，但成交量8,344.1億元為三周來新低。

法人指出，投資人於季線之下的低檔願意承接，但追高意願弱，後續觀察輝達財報、全球央行年會、Fed政策及外資動向等四指標。

近十日加權指數及外資買賣超
近十日加權指數及外資買賣超

外資昨日買超73.1億元，終止連二賣，在台指期未平倉淨空單減少922口至82,423口，但仍連續18日在8萬口之上；投信賣超20.4億元，連二賣；自營商賣超61億元，連三賣。三大法人合計賣超8.3億元。

市場不確定因素多，法人預期短線區間橫盤機率高。綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭看法，台股基本面仍強，但財報利多大致已反映完畢，只剩輝達還沒公布。第3季台股預估仍以整理格局為主，投資人宜選股不選市，買黑賣紅，以持盈保泰準備迎接第4季的高點。

黎方國及黃詣庭指出，在月底之前，除輝達財報之外，市場還將高度關注全球央行年會，因為Fed主席華許將公開演說，他對通貨膨脹及利率走勢的看法對全球金融市場影響重大。

就技術面觀察，凱基投顧指出，台股季線失而復得，但目前KD指標同步向下，成交量也萎縮到8,000多億元。19日及20日在低檔都有明顯買盤支撐，顯示空方摜壓力道雖強，但在季線之下仍遭遇多頭堅守抵禦。短線大盤將在季線附近震盪整理，下檔支撐觀察19日的低點44,308點。

台股昨日開高，一度上漲440點至45,160點，但隨後拉回，持續整理格局，午盤過後，在台積電帶領之下由黑翻紅，終場上漲 214點，收44,933點，小漲0.4%，終結連二黑，收復季線；成交金額縮水6.2%到8,344億元。

台股 財報 外資

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