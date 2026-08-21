台股明年成交量拚天天上兆元？政院通過總預算案 證交稅規模露端倪

行政院會昨（20）日通過明年度中央政府總預算案，歲入、歲出均編列3兆9,266億元，雙創歷史新高。歲入方面，明年證交稅預算數6,415億元，創新高，財政部以上市櫃日均成交量將達1.1兆元為估算基礎，等於看好明年台股成交量拚天天上兆元。

行政院長卓榮泰表示，明年總預算案達成收支平衡，並依法還債、未新增債務，呼籲立法院依憲法期限合理、審慎完成預算審查，讓政府各項預算能即時照顧到全民福利。

明年歲入、歲出規模都寫紀錄，歲入各項組成項目以證交稅成長最顯著。財政部預估，明年證交稅將入帳6,415億元，創新高，較今年度預算數2,501億元大增3,914億元、年增近1.6倍。

財政部長莊翠雲表示，主要考量今年股市日均成交量持續攀升、甚至屢屢突破1兆元，經財政部稅收估測專案小組討論後，明年證交稅以上市櫃日均成交量1.1兆元作為估算基礎。

今年以來證交稅表現亮眼，累計前七月已貢獻國庫3,987億元，年增1.9倍，提前超越去年一整年，莊翠雲先前曾預估，今年全年可望入帳達6,000億元。

另一項歲入成長主力為所得稅，共編列2兆4,911億元，較今年預算案數成長32.8％，其中營所稅編列1兆5,812億元，成長41.1％，主因今年上市櫃獲利可望成長，明年繳稅將同步增加。

根據預算案，明年歲入、歲出相抵後維持收支平衡；另加計債務還本1,790億元後，尚須融資調度1,790億元，全數以舉借債務支應，維持同額還本、舉債的「實質零舉債」原則。

財政部表示，預估至明年底，中央政府累計債務未償餘額為6兆8,831億元，占前三年度名目GDP平均數23.4%，符合公債法規範。