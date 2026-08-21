國泰金：台股樂觀情緒下滑

受地緣政治風險升溫與金融市場波動加劇影響，台灣投資人情緒轉趨審慎。國泰金控（2882）昨（20）日公布8月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對股市樂觀指數自7月的53.5明顯回落至36.2，風險偏好指數亦同步自39.0下滑至29.1，願意持續加碼投入股市者單月下滑7個百分點，僅剩40.9%；民眾對於景氣樂觀指數與消費意願也同步降溫。

國泰金調查顯示，股市樂觀指數在5到7月皆維持在45以上，分別為45.5、54.5和53.5，8月則一口氣下滑至36.2；風險偏好指數走勢亦同，5至7月分別在34.4、40.6和39，8月摔出30之外達29.1，數據進一步顯示，7月有66.8%民眾預期未來半年台股會上漲，但8月重摔9.5個百分點達57.2%，21%民眾則認為會下跌；從資金意願與資產配置傾向觀察，8月仍有40.9%的受訪者有意願加碼投資台股，但較前月減少7個百分點。

另調查未來半年內最想投資的股市與原因，結果顯示，高達57%的民眾將「台股」列為首選，其次為「美股」占24%，日股與陸股各僅約2%，歐股則為1%，另有約16%民眾表示無任何投資意願。

至於驅動增持該國股市的核心動能，以「看好成分股企業可持續獲利」占比30%居首，其次為「國家經濟體質穩健、經濟前景佳」占25%，「分散投資風險需求」占20%，顯見在總經雜音干擾下，具實質獲利能見度的績優企業仍是支撐市場信心的定海神針。

景氣看法方面，儘管國發會最新公布的6月景氣對策信號續亮紅燈，領先及同時指標穩健上升，但金融市場變數亦壓抑民眾對未來的景氣擴張預期。