聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金：台股樂觀情緒下滑

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

受地緣政治風險升溫與金融市場波動加劇影響，台灣投資人情緒轉趨審慎。國泰金控（2882）昨（20）日公布8月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對股市樂觀指數自7月的53.5明顯回落至36.2，風險偏好指數亦同步自39.0下滑至29.1，願意持續加碼投入股市者單月下滑7個百分點，僅剩40.9%；民眾對於景氣樂觀指數與消費意願也同步降溫。

國泰金調查顯示，股市樂觀指數在5到7月皆維持在45以上，分別為45.5、54.5和53.5，8月則一口氣下滑至36.2；風險偏好指數走勢亦同，5至7月分別在34.4、40.6和39，8月摔出30之外達29.1，數據進一步顯示，7月有66.8%民眾預期未來半年台股會上漲，但8月重摔9.5個百分點達57.2%，21%民眾則認為會下跌；從資金意願與資產配置傾向觀察，8月仍有40.9%的受訪者有意願加碼投資台股，但較前月減少7個百分點。

另調查未來半年內最想投資的股市與原因，結果顯示，高達57%的民眾將「台股」列為首選，其次為「美股」占24%，日股與陸股各僅約2%，歐股則為1%，另有約16%民眾表示無任何投資意願。

至於驅動增持該國股市的核心動能，以「看好成分股企業可持續獲利」占比30%居首，其次為「國家經濟體質穩健、經濟前景佳」占25%，「分散投資風險需求」占20%，顯見在總經雜音干擾下，具實質獲利能見度的績優企業仍是支撐市場信心的定海神針。

景氣看法方面，儘管國發會最新公布的6月景氣對策信號續亮紅燈，領先及同時指標穩健上升，但金融市場變數亦壓抑民眾對未來的景氣擴張預期。

國泰金 台股 情緒

延伸閱讀

國泰金8月國民經濟信心調查：景氣與股市樂觀指數降溫

國泰金控調查：57%民眾首選台股、看好未來半年企業持續獲利

8月美銀美林經理人報告：股票配置創近五年新高、現金降至歷史第六低

國泰 ETF 00878及00881 預計8月18日除息

相關新聞

台股明年成交量拚天天上兆元？政院通過總預算案 證交稅規模露端倪

行政院會昨（20）日通過明年度中央政府總預算案，歲入、歲出均編列3兆9,266億元，雙創歷史新高。歲入方面，明年證交稅預算數6,415億元，創新高，財政部以上市櫃日均成交量將達1.1兆元為估算基礎，等於看好明年台股成交量拚天天上兆元。

台股黑翻紅！量能探三周低點 外資轉買助攻指數收復季線

台股昨（20）日走勢如搭雲霄飛車，開盤衝高後拉回翻黑，在外資終止連二賣轉買助攻下，擺尾收紅，上漲214點收44,933點，收復季線，但成交量8,344.1億元為三周來新低。

盤中零股交易 12月7日起提前至9時開盤

台股盤中零股交易將有重大變革。證交所昨天宣布修正「上市股票零股交易辦法」，未來零股交易時間將全面比照普通交易，委託開始時間提前至上午八時卅分，開盤時間由現行上午九時十分提前至上午九時，與整股同步開盤，新制將於今年十二月七日起實施，小資族可在開盤時便即時參與交易。

國泰金：台股樂觀情緒下滑

受地緣政治風險升溫與金融市場波動加劇影響，台灣投資人情緒轉趨審慎。國泰金控昨（20）日公布8月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對股市樂觀指數自7月的53.5明顯回落至36.2，風險偏好指數亦同步自39.0下滑至29.1，願意持續加碼投入股市者單月下滑7個百分點，僅剩40.9%；民眾對於景氣樂觀指數與消費意願也同步降溫。

零股交易新制12月7日上路！上午9點開盤 與整股同步

台股盤中零股交易迎重大變革。臺灣證券交易所昨（20）日宣布修正「上市股票零股交易辦法」，未來零股交易時間將全面比照普通交易，委託開始時間提前至上午8時30分，開盤時間由現行上午9時10分提前至上午9時，與整股同步開盤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。