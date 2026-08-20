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富邦證券多管齊下推動反詐 守護投資人資產安全

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券持續推動全民反詐，於「2026年G！POP流行音樂節」舉辦反詐家庭日活動，向同仁、客戶及球迷傳遞識詐、防詐及阻詐觀念，強化大眾防範投資詐騙意識。富邦證券／提供
富邦證券持續推動全民反詐，於「2026年G！POP流行音樂節」舉辦反詐家庭日活動，向同仁、客戶及球迷傳遞識詐、防詐及阻詐觀念，強化大眾防範投資詐騙意識。富邦證券／提供

根據內政部警政署165打詐儀錶板統計，今年6月「假投資詐騙」案件財損占整體詐騙財損達32%，持續高居各類詐騙手法之首。不法分子常透過假冒名人或投資專家、誘導加入投資LINE群組並宣稱保證獲利，以及假冒股票抽籤保證中籤等方式行騙。富邦證券提醒投資人提高警覺，切勿輕信來路不明的投資資訊。

富邦證券持續推動全民反詐，於「2026年G！POP流行音樂節」舉辦反詐家庭日活動，兩日累計吸引8萬人次進場，並首播全新反詐宣導影片，向同仁、客戶及球迷傳遞識詐、防詐及阻詐觀念，強化大眾防範投資詐騙意識。

此外，富邦證券亦參與由民間反詐騙協會、刑事警察局與銘傳大學共同舉辦的「2026 AI在犯罪預防的應用與挑戰研討會」，分享金融業防詐與阻詐實務經驗，透過公私協力深化跨界合作，共同建構更完善的詐騙防護網。未來富邦證券將持續透過官方網站、社群平台及全台營業據點推動反詐宣導，守護投資人資產安全。

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