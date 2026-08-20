富邦證券多管齊下推動反詐 守護投資人資產安全

為持續精進盤中零股交易制度，提升投資人交易便利性及市場運作效率，證交所優化盤中零股交易時間，將自115年12月7日起實施，盤中零股委託開始時間提前至上午8時30分，開盤時間由現行上午9時10分提前至上午9時，與整股同步開盤，零股交易投資人得於市場開盤時即參與交易。

2026-08-20 18:22