迎戰盤中零股新制 證交所要求券商這時點啟動2波「市場壓力測試」

台股盤中零股交易迎來重大變革。台灣證券交易所今日宣布修正「上市股票零股交易辦法」，盤中零股新制將於今年12月7日起正式實施。未來零股交易時間將全面比照普通交易，不僅申報時間提前至上午8點30分，更提早於9點整開盤撮合，讓廣大小資族與零股投資人能更即時掌握早盤行情與交易良機。

證交所為確保新制平穩上線並測試全台券商系統的極限負載，將於9月14日起開放UAT（使用者驗收測試）環境，並訂於11月8日、12月6日舉辦兩次全市場大型會測與壓力測試，要求各證券商務必全員配合調校系統，確保交易與行情傳輸零時差、系統萬無一失。

新制上路後，盤中零股買賣申報時段大幅提前至上午8時30分開始並持續至下午1時30分收盤，同時於9時起進行第一次撮合（原本零股為9時10分）。為提高市場透明度，在8時30分至9時收單期間，將每隔5秒進行一次試算撮合，即時揭露模擬成交價、成交量以及最佳五檔買賣申報資訊，方便投資人精準研判開盤走勢。

為避免開盤價格劇烈波動、維護交易秩序，新制特別增訂「暫緩開盤機制」。若在開市前1分鐘內，試算成交價波動超過3.5％，或開市前1分鐘的取消與變更申報量達到總申報量30％以上時，該檔股票的第一次撮合將延緩2分鐘進行，提供市場冷靜期並防範開盤異常。

鑑於近年零股交易熱度持續升溫，證交所特別要求各證券商必須在電子下單介面上，將「普通交易（整張）」與「盤中零股」進行嚴格且明確的視覺區隔，避免投資人誤送委託；同時要求各券商持續強化從業人員教育與投資人宣導，全力降低交易操作失誤與風險。