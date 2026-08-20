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就市論勢／散熱、電源、ABF 可留意

經濟日報／ 陳釧瑤（主動統一台股增長ETF經理人）

盤勢分析

近期台股延續反彈格局，惟指數來到相對高檔，受到逢高獲利了結賣壓影響，短線震盪幅度可能加大。不過從總經環境與籌碼面觀察，對台股後市維持正向看法。

此外，美國通膨數據持續放緩，有助減輕聯準會（Fed）升息壓力；加上MSCI最新季度調整中，台股在全球市場指數、全球新興市場指數及亞洲除日本指數等多項重要指數權重獲得上調，有利吸引外資資金回流台股。

資金環境改善，目前台股盤面呈現良性輪動，且先前修正幅度較深但基本面仍強勁個股陸續反彈，部分甚至重新改寫波段高點，顯示資金逐步回流具實質成長題材族群。整體而言，雖短線預期呈現震盪格局，但中長線仍謹慎樂觀看待。

投資建議

輝達Rubin及Google TPU逐步進入放量階段，AI伺服器規格升級趨勢持續，可關注受惠規格提升的散熱、電源及ABF／CCL等族群。此外，光通訊產業受惠AI資料中心持續擴建，以及高速傳輸需求提升，長期成長趨勢依然明確，考量相關族群先前已有修正，且未來一至兩年成長能見度相對佳，亦可持續留意逢低布局機會。

籌碼面 Fed 新興市場指數

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