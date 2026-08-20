櫃買業績發表 下周接力登場

櫃買中心（Taipei Exchange）下周將於櫃買中心11樓多功能資訊媒體區及台北花園大酒店2樓國際廳，接力登場「矽智財與民生經濟」、「半導體與創投」、「富櫃50：AI供應鏈」及「資訊科技」主題櫃買市場業績發表會。

配合上櫃公司2026年第2季財務報告公告，櫃買中心已於8月12日、17日及18日推出三場次特色產業主題「櫃買市場業績發表會」，並獲得投資人熱烈回響。

櫃買中心表示，投資人除了關注AI浪潮帶動半導體產業持續成長外，對於默默支撐台灣經濟的優質上櫃公司，其以穩健成長、穩定配息的方式回饋股東，亦值得投資人多加留意。

為協助投資人瞭解更多上櫃公司財務業務狀況，本系列發表會特別於8月25日推出「矽智財與民生經濟」主題，邀請嵌入式非揮發性記憶體矽智財開發商力旺（3529）、保健飲品與果凍晶凍代工廠漢田生技及金融資訊服務商三竹等公司與會。

緊接著於8月26日推出「半導體與創投」主題，邀請專注半導體廠務工程及航太、國防等高階精密零組件製造「千附集團」的千附實業與千附精密，以及持續以長期資金支持產業轉型及新興產業發展的永續型創投公司能率亞洲等公司與會。

此外，亦於8月27日推出「富櫃50：AI供應鏈」主題，邀請半導體先進封裝設備廠萬潤、伺服器滑軌製造商南俊國際、半導體載具及設備製造商家登及工業用記憶體模組廠宜鼎等公司與會。

最後，本系列發表會於9月2日以「資訊科技」主題壓軸登場，並邀請資安監控及防護服務廠商安碁資訊、感測與監控專業系統整合服務商三聯、資訊軟體與雲端SaaS服務供應商叡揚及資安防護整合服務供應商創泓科技等公司，向投資人說明財務狀況、分享公司營運模式及未來發展方向。

本系列業績發表會尚有四場，歡迎投資人把握機會，踴躍到櫃買中心網站報名參加（http://www.tpex.org.tw），本場次業績發表會投資人也可透過櫃買中心網站收看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播）。

此外，為利未能即時參與活動的投資人也能了解公司營運狀況及布局，各場次活動皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（櫃買中心首頁＼最新訊息＼櫃買影音」）查詢。

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