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券商「不限用途借貸」爭議！利率調整須事前通知 9月4日上路

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
一名男子在台灣證券交易所辦公室內查看台股圖表。歐新社
一名男子在台灣證券交易所辦公室內查看台股圖表。歐新社

為強化投資人權益保障、減少券商與投資人間的借貸爭議，台灣證券交易所將修正「證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法」第七條規定。未來證券商若調整不限用途借貸款項的利率或手續費率，必須「事前通知」客戶，且通知期限須明確載明於借貸契約書中，新制自今年9月4日起正式實施。

現行「不限用途款項借貸」（股票借貸／質押）業務，利率與費率由各券商自行訂定，雖規定利率需於營業場所揭示，且調整時尚未結清部分自調整日起按新費率計收，但過去並未強制明定調整前須提前告知，實務上偶有因資訊未即時送達而引發的計息爭議。

為完備資訊揭露並保障投資人知情權，本次修正條文第七條第一項增訂，利率與費率如有調整應事前通知客戶，且證券商須在「不限用途款項借貸契約書」中明確載明通知期限，讓投資人能及時掌握融通成本變化，預先評估資金規劃。

此外，法規其餘計算原則維持不變，已融通尚未結清款項仍自調整日起按新費率收付，利息則按融通之日起至清償前一日之日數計算。新制預計9月4日上路，提醒投資人簽約時留意相關通知條款，以維護自身權益。

券商 利率 質押 證券商

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