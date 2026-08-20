快訊

7月外銷訂單979億美元再創紀錄！這項產品意外拉高成績 股民絕不陌生

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？六重點解析

影／自稱趙建銘朋友？網曝王醫師帳號IP疑在越南 陳幸妤：電腦的事我不懂

聽新聞
0:00 / 0:00

盤中零股交易新制12月7日上路 上午9時與整股交易同步開盤

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
投資人示意圖。圖／AI生成
投資人示意圖。圖／AI生成

為持續精進盤中零股交易制度，提升投資人交易便利性及市場運作效率，證交所優化盤中零股交易時間，將自115年12月7日起實施，盤中零股委託開始時間提前至上午8時30分，開盤時間由現行上午9時10分提前至上午9時，與整股同步開盤，零股交易投資人得於市場開盤時即參與交易。

為提升盤中零股交易之盤前資訊透明度，讓市場充分反映零股買賣供需，盤中零股交易同步實施開盤前資訊揭露及暫緩開盤等配套措施，以維持價格發現功能及市場交易秩序。另因整股與盤中零股屬不同市場，兩市場將各自依投資人買賣委託情形決定開盤價格，因此同一檔股票於整股與盤中零股市場之開盤價格可能有所差異。

證交所提醒投資人，整股與盤中零股市場之暫緩開盤機制係分別獨立運作，如任一市場符合暫緩開盤條件，其開盤時間將依規定順延，因此同一檔股票於整股與盤中零股市場之實際開盤時間亦可能不同，投資人交易前宜留意整股及零股市場揭示資訊與實際開盤情形。

證交所將持續因應市場發展及投資人需求，滾動檢視並優化盤中零股交易制度，兼顧價格發現功能及市場穩定運作，完善市場交易機制，健全我國資本市場發展並提升投資人交易品質。

零股 證交所 投資人

延伸閱讀

台股跌破五日線 個股、零股成交前五大ETF占三檔 這檔黑馬衝第一

00406A配息增至0.138元！年化配息率近17％ 開盤爆量掀搶購

「第四大法人」散戶團結力量大！胡睿涵、劉宗聖揭密：越跌越買翻轉外資主導權

打破0050高單價迷思！8成股東持股不到5張 全民指數化投資150萬零股戶

相關新聞

盤中零股交易新制12月7日上路 上午9時與整股交易同步開盤

為持續精進盤中零股交易制度，提升投資人交易便利性及市場運作效率，證交所優化盤中零股交易時間，將自115年12月7日起實施，盤中零股委託開始時間提前至上午8時30分，開盤時間由現行上午9時10分提前至上午9時，與整股同步開盤，零股交易投資人得於市場開盤時即參與交易。

量能創1個月新低…台股成交量不到8000億 外資轉買超37.82億元

台股今天上漲214.39點，收44933.74點，成交值新台幣7929.62億元，量能為近一個月新低。三大法人呈現土洋對...

榮景看到十月！外資回來當「航海王」 五天狂掃陽明逾12萬張

台股19日在台積電（2330）拉抬貢獻下，收在44,933.74點，上漲214.39點，漲幅0.48%，成交量僅7,929.63億元。觀察成交量前十名，陽明海運（2609）擠進排行榜為第四名，籌碼上外資持續買超，20日更加大力度買超逾5.4萬張，五日合計買超逾12萬張。

外資台股策略鎖定AI自動化、自行車復甦與紡織外銷 10檔焦點股一次看

台股下半年震盪加劇，不少績優股漲多後上檔承壓，市場關注焦點轉向低基期利基族群。瑞銀證券在最新釋出的「台股策略」報告中，偏好台灣消費與工業領域，喊「買」貿聯-KY（3665）、研華（2395）、上銀（2049）等10檔個股。

台股回測季線 基本面強韌高填息策略護航後市

美國總統川普表示目前與未來都不會與伊朗會談，並要求團隊停止對話，市場預期美國將對伊朗採取史上最嚴厲經濟制害，加上AI債務化疑慮再起與輝達（NVIDIA）即將公布財報前的觀望氣氛，引發大盤站上季線後的獲利調節賣壓。儘管短線地緣政治與負面消息交織，台股基本面依然相當強韌。

台股高點怕套牢不敢進場？三明治先生點「通膨不斷侵蝕現金價值」：5年後不會低於4萬6

股市都46000點了，我想大家其實心裡也是很怕高；畢生積蓄丟到任何一個股票或ETF，每個人心裡都會覺得有點冒險。 我們日常生活大多數的事通常是不做不錯：看到一個想要的東西，現在不買以後還可以買；不要隨便離職，穩定的工作可以一直做下去；好好的存錢，錢就不會不見。 你不冒險，你所擁有的東西就不會貶值，但那只是表面上，因為跟股票一樣，世界上任何事都在通膨：你想買的東西可能是限量的，現在不買以後可能要花更多錢買；穩定的工作不一定跟得上薪資的通膨，實質薪資可能不進則退。 存下的錢過個25年，價值早就剩下一半了，所以，不冒險並不是安定，反而像讓自己身在毒氣當中慢慢損血。 以前說「學如逆水行舟」，其實人生所有事也都差不多，你得很努力才能留在原地，得冒一點險才能讓自己更安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。