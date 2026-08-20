盤中零股交易新制12月7日上路 上午9時與整股交易同步開盤

為持續精進盤中零股交易制度，提升投資人交易便利性及市場運作效率，證交所優化盤中零股交易時間，將自115年12月7日起實施，盤中零股委託開始時間提前至上午8時30分，開盤時間由現行上午9時10分提前至上午9時，與整股同步開盤，零股交易投資人得於市場開盤時即參與交易。

為提升盤中零股交易之盤前資訊透明度，讓市場充分反映零股買賣供需，盤中零股交易同步實施開盤前資訊揭露及暫緩開盤等配套措施，以維持價格發現功能及市場交易秩序。另因整股與盤中零股屬不同市場，兩市場將各自依投資人買賣委託情形決定開盤價格，因此同一檔股票於整股與盤中零股市場之開盤價格可能有所差異。

證交所提醒投資人，整股與盤中零股市場之暫緩開盤機制係分別獨立運作，如任一市場符合暫緩開盤條件，其開盤時間將依規定順延，因此同一檔股票於整股與盤中零股市場之實際開盤時間亦可能不同，投資人交易前宜留意整股及零股市場揭示資訊與實際開盤情形。

證交所將持續因應市場發展及投資人需求，滾動檢視並優化盤中零股交易制度，兼顧價格發現功能及市場穩定運作，完善市場交易機制，健全我國資本市場發展並提升投資人交易品質。