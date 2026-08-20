證交所參與國發會SIT台日新創高峰會 深化創新板與日本鏈結

台灣證券交易所持續深化與國家發展委員會指導之國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」合作，於8月18日至19日受邀赴日本東京參與第五屆「2026台日新創高峰會」系列活動，這也是證交所第三度參與台日新創高峰會。台日創新高峰會為近年台日間相當具指標性的國際創業交流平台，本屆由國家發展委員會葉俊顯主任委員親自率團，匯聚台日創新產業及投資生態圈夥伴。證交所除參與投資人交流晚宴，並於Tokyo Innovation Base參與新創Pitch活動，透過資本市場專題分享及意見交流，深化台日創投、新創企業與資本市場之鏈結。

日本為亞洲重要的創新及資本市場，亦是台灣企業拓展海外市場的重要夥伴。近年來，台日雙方在AI、半導體、生技醫療等前瞻領域交流日益密切，創新企業與投資機構間的合作機會亦更加頻繁。本次活動匯聚台灣及日本新創企業、創投（VC/CVC）及相關合作夥伴，證交所於活動中分享台灣資本市場發展現況及優勢，並介紹台灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）制度，鼓勵日本優質創新企業善用台灣資本市場籌資，台灣創新板（tib-創）定位為與一般板並列之主板塊，為證交所扶植創新成⻑企業進入資本市場的重要管道，提供橫跨上市前、中、後階段之全⽅位服務，陪伴創新企業持續成⻑，協助企業取得所需資金及資源，並拓展亞洲及全球市場。

除參與台日新創高峰會外，證交所亦攜手國際創投暨新創加速器SparkLabs Taiwan，於8月19日在東京共同舉辦「The Physical AI Super Club」活動，聚焦Physical AI、台灣供應鏈及跨境創新等議題進行交流。活動中，由證交所分享台灣資本市場優勢及海外企業來台上市機會，並與投資機構及新創企業進行交流，進一步拓展與日本投資機構及新創企業之合作網絡。

此次赴日參與系列活動，除持續提升台灣資本市場及台灣創新板（tib-創）於日本市場之能見度，亦期發掘具發展潛力之潛在上市案源，並透過面對面交流，掌握日本新創及投資生態圈發展趨勢。證交所將持續深化台日於投資、資本市場及產業等面向之合作，積極引進具發展潛力之優質企業來台上市，為台灣經濟及產業轉型升級注入新動能，朝打造台灣成為「亞洲那斯達克」之願景邁進。