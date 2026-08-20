證交所攜手凱基證券 共同舉辦推動優質企業啟航資本市場交流會

臺灣證券交易所攜手凱基證券，於20日假臺北君悅飯店舉辦「2026年度優質企業啟航資本市場交流會」，透過面對面交流活動提供大、中、小型企業一站式全方位服務，協助企業得以快速掌握申請上市的多元途徑及市場優勢，亦助力發行公司提升國際競爭力，朝向全球化發展。

活動開場由證交所上市一部經理陳怡成致詞表示，目前總市值約為新臺幣146.8兆元，證交所在全球主要證券交易所市值及日均成交值排名已名列世界前段，顯示臺灣資本市場之活躍動能。此外，證交所積極擘劃資本市場未來，打造臺灣成為亞洲資產管理中心；亦持續因應市場變化調整法規，共同打造更具國際競爭力的資本市場。

凱基證券副總經理陳權澤致詞時表示，臺灣證券交易所的市值規模已在全球名列前茅，這充分展現了臺灣企業的韌性與實力，而以臺灣整體的產業量能來看，仍有極大的成長潛力。在企業邁向下一階段的發展過程中，如何透過各方齊心合作、提升整體市場動能，正是本次座談會最重要的意義。凱基證券將持續攜手證交所，積極協助優質企業進入資本市場，助力企業永續發展。

本次座談會嘉賓雲集，匯聚多元產業元素企業。由證交所介紹臺灣資本市場現況與優勢及上市流程與重點外，現場亦提供申請上市之諮詢服務，與在場與會者充分交流互動，活動在熱烈氣氛中，圓滿結束。展望未來，證交所將持續配合國家政策方向，致力於推動市場創新，並積極拓展國際連結，助力臺灣資本市場在亞洲乃至全球金融市場中，發揮更大影響力。